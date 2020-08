PUC-RS oferece curso gratuito com empresária Luiza Helena Trajano e historiador Leandro Karnal

As aulas, com certificado, serão ministradas pelo historiador Leandro Karnal e a empresária Luiza Helena Trajano (foto: PUC-RS/Divulgacao)



O modelo de ensino on-line da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) oferece o curso "Competências profissionais, emocionais e tecnológicas para tempos de mudança" inteiramente gratuito e on-line.



As aulas, ministradas pela empresária Luiza Helena Trajano e por um dos maiores pensadores da atualidade Leandro Karnal, ocorrem de 24 a 27 de agosto.



As inscrições estão disponíveis para pessoas de todo o Brasil e devem ser feitas pelo link https://mkt.pucrs.br/cursogratuito até o dia 23 de agosto.





O curso será composto por três aulas e vai abordar discussões sobre como os profissionais podem se adaptar aos momentos críticos como o que vivemos, levando em consideração aspectos de sua carreira profissional, suas necessidades emocionais e inovação tecnológica.



Segundo dados e previsões feitas por diversas empresas do segmento, o mercado de trabalho vem passando por uma série de transformações relevantes, sendo a condição do teletrabalho (ou o home office) e a necessidade de isolamento social apenas duas delas.





Luiza Trajano atualmente comanda uma das maiores redes varejistas do país e tornou-se uma figura de destaque em discussões sobre liderança feminina, inovação e gestão estratégica. "As empresas que têm as pessoas mais alinhadas e mais comprometidas com suas organizações, duram mais".





DIFERENÇA ENTRE SUCESSO E FRACASSO



Leandro Karnal, também professor do curso, ressalta: "Quanto mais uma pessoa investe em educação, mais ela consegue se adaptar a um mercado em mutação. Tanto é que, em uma crise, a inteligência emocional deste profissional pode significar a diferença entre seu sucesso ou fracasso".





Segundo o historiador, "a epidemia em que vivemos pressupõe um efeito de otimismo estratégico e uma reflexão sobre o futuro, que são duas ferramentas que requerem muita informação e demandam ação".





Ao todo, serão quatro horas de aprendizado com emissão de certificado ao fim do curso oferecido pela Universidade.





Para saber mais, acesse a página oficial do curso: