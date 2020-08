Gerdau abre vagas para PCD em diversas regiões do país

(foto: SaskiaAleida/Pixabay )



A Gerdau está com vagas abertas para pessoas com deficiência (PCDs) em suas unidades nos estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. São aproximadamente 20 oportunidades para operador(a) de produção e analista/técnico(a) de projetos. está comabertas para pessoas com deficiência () em suas unidades nos estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas,Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. São aproximadamente 20para operador(a) de produção e analista/técnico(a) de projetos.



Os benefícios oferecidos são: assistência médica e odontológica, auxílio-farmácia, refeitório ou auxílio-refeição, vale-transporte, participação nos lucros e resultados e previdência privada.



Os interessados devem se inscrever até o dia 14 de agosto por meio da plataforma Osoferecidos são: assistência médica e odontológica, auxílio-farmácia, refeitório ou auxílio-refeição, vale-transporte, participação nos lucros e resultados e previdência privada.Osdevem seaté o dia 14 de agosto por meio da plataforma Vagas.com





Os pré-requisitos são ter o ensino médio completo e residir nas proximidades das unidades correspondentes. Além disso, para a posição de analista/técnico(a) em projetos, é desejável o curso de técnico em edificações.



Após as inscrições, os currículos passarão por uma análise e os que estiverem dentro do perfil serão encaminhados para entrevistas presenciais ou dinâmicas de grupo.



As posições envolvem trabalhos presenciais com início previsto para setembro.





Serviço:

Vagas: PCD para operador(a) de produção

Locais: Cabo de Santo Agostinho (PE), Simões Filho (BA), Maceió (AL), Contagem, Campo Grande (RJ), Goiânia (GO), São Paulo, Ribeirão Preto (SP), Tijucas (RS) e Maringá (PR)

Pré-requisitos: ensino médio completo e residir nas proximidades das unidades





Vagas: PCD para analista/técnico(a) de projetos

Locais: Recife, Campo Grande (RJ), São Paulo e Porto Alegre

Pré-requisitos: ensino médio completo, residir nas proximidades das unidades e curso de técnico em edificações