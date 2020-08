Conselho Federal de Odontologia homologa concurso com 125 vagas

(foto: Divulgação/Governo MT )

O concurso público do Conselho Federal de Odontologia, realizado pelo Instituto Quadrix em 2019, teve homologação divulgada nesta segunda-feira (10/8), no Diário Oficial da União (DOU). O exame concedeu 125 vagas (sendo 10 imediatas e 115 de cadastro reserva), com remuneração de até R$ 7,500 para atuação nos seguintes cargos: