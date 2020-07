Samu MG abre seleção com 70 vagas e salários de até R$ 7 mil

(foto: Divulgação/Cisnorje ) O Consórcio Intermunicipal de Saúde de Rede de Urgência do Nordeste/Jequitinhonha (Cisnorje), em Minas Gerais, divulgou novo edital de processo seletivo simplificado com o objetivo de preencher 70 vagas temporárias de níveis médio e superior. Os aprovados vão atuar na equipe operacional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





O salário varia de R$ 1.282,68 a R$ 7.014,47 para carga horária que vai de 24h a 40h semanais, em regime de plantão (com exceção da função de técnico em farmácia). Além disso, o edital ainda garante vale alimentação; 50% do valor da mensalidade do plano de saúde licitado pelo Cisnorje, e para os cargos definidos pela medicina do trabalho insalubridade no valor de 20% do salario mínimo.





As chances são para médico (11),técnico de enfermagem (31), enfermeiro (2), condutor (24), controlador frota/rádio operador (1) e técnico em farmácia (1). Candidatos ao posto de condutor ainda precisam ter carteira de habilitação D e idade mínima de 21 anos para concorrer.





cisnorje.saude.mg.gov.br. O edital não menciona taxa de participação. Quem tiver interesse em participar pode se inscrever de 27 a 31 de julho, pelo siteO edital não menciona taxa de participação.





Os inscritos serão avaliados por meio de análise de títulos e prova prática. Ainda haverá curso de capacitação, entre 10 a 15 de agosto, na cidade de Teófilo Otoni. Os candidatos que não atingirem 70% (Setenta por cento) de aproveitamento do curso de capacitação estarão automaticamente eliminados do certame.





Os contratos serão válidos por até doias anos.