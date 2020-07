Curso desenvolva seu estilo de desenho por Erick Azevedo (foto: Casa de Quadrinhos/Divulgação)



A Casa dos Quadrinhos – Escola Técnica de Artes Visuais e Digitais, que está com cursos on-line, ao vivo, para adolescentes e adultos. Quem for investir, a formação durante a pandemia é uma decisão que vai ajudar na qualificação profissional bem como uma maneira de descobrir novas habilidades por quem deseja fazer uma transição de carreira.



Referência no país no ensino de artes visuais e digitais e reconhecida como um celeiro de artistas/professores premiados que trabalham para as maiores editoras de HQs do mundo, a Casa dos Quadrinhos está com cerca de 10 cursos, que serão ministrados até 14 de agosto, ao vivo com a possibilidade de interagir com professores e colegas.



aperfeiçoamento técnico, capacitação profissional, como também de descoberta de novas habilidades.



"Teremos cursos de cartuns e tirinhas, pintura digital, hand lettering, roteiro para séries e outros, cujos conteúdos exclusivos foram formatados pela diretoria da Casa junto aos professores com vasta experiência nos mercados nacional e internacional, entre eles, Pedro Chelles, Lucas Libânio, Bruno Wolf, Bruna Lima, Erick Azevedo e Edimilson Cotrim", destaca Cristiano Seixas.



