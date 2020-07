CEFET-MG tem mais de 250 vagas em cursos on-line e gratuitos

(foto: Mudassar Iqbal/Pixabay)



Projetos do CEFET-MG ofertam mais de 250 vagas em cursos de robótica, informática, programação e internet das coisas. Eles são on-line, gratuitos e destinados, principalmente, a alunos de escolas públicas. Projetos doofertam mais de 250 vagas emde robótica, informática, programação e internet das coisas. Eles sãoe destinados, principalmente, a alunos de



Enxurrada de Bits





inscrições abertas (robótica, informática e programação Web. O projeto de extensão Enxurrada de Bits do CEFET-MG está comabertas ( www.enxurradadebits.cefetmg.br ) para os interessados em cursar gratuitamente aulas dea e programação Web.





As 250 vagas ofertadas estão disponíveis para alunos dos ensinos fundamental e médio de escola pública ou particular com bolsa integral e professores das redes públicas municipais, estaduais e federais.



O período para inscrição encerra em 2 de agosto. As aulas iniciam no dia 15 de agosto.





Aos alunos, foram reservadas 45 para robótica, 50 para informática básica, 100 para programação web.



Aos professores, há 15 vagas em robótica, 20 em programação web e 20 para o curso de informática básica.





As aulas e avaliações, em virtude da pandemia do novo coronavírus, serão ministradas remotamente, em plataforma virtual a ser definida por cada instrutor.



Para tal, é necessário que o participante tenha acesso a uma conexão de internet banda larga, com no mínimo cinco megabits por segundo (Mbps) de velocidade.





seleção de novos alunos será feita por meio de sorteio. Os resultados serão divulgados nos dias 4, 8 e 12 de agosto no site do projeto ( de novos alunos será feita por meio de sorteio. Osserão divulgados nos dias 4, 8 e 12 de agosto no site do projeto ( www.enxurradadebits.cefetmg.br ).









Internet das coisas





Alunos do ensino médio de escolas públicas em Belo Horizonte podem se inscrever, até 27 de julho, para o curso prático de internet das coisas (IoT).



A capacitação é on-line, com início em 3 de agosto, e faz uma introdução aos conceitos de internet das coisas e temas relacionados, como eletrônica e programação com microcontroladores.





inscrição (



Ao final, o estudante será capaz compreender o alcance da IoT e a aplicação dos seus componentes básicos, desenvolver projetos na linguagem de programação Scratch e aplicativos para dispositivos móveis, além de montar circuitos básicos de eletrônica e com a plataforma Arduino. O formulário de https://bit.ly/2C7uNrX ) está disponível na internet. São oferecidas 15 vagas com aulas às segundas e quartas-feiras, das 17h às 19h, totalizando 80 horas.Ao final, o estudante serácompreender o alcance da IoT e a aplicação dos seus componentes básicos, desenvolver projetos na linguagem deScratch e aplicativos para dispositivos móveis, além de montar circuitos básicos de eletrônica e com a plataforma Arduino.