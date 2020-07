Santander abre edição 2020 do programa de trainee

Banco procura por jovens que possam lhe ajudar a fazer as perguntas que ainda não pensou (foto: TréVoy Kelly/Pixabay )

O Santander Brasil lança a nova edição de seu programa de trainee. Desta vez, tendo como mote a busca por jovens capazes de encontrar respostas para as perguntas que ainda não foram feitas. Podem se inscrever profissionais formados nos últimos dois anos ou estudantes que colarão grau até dezembro de 2020.



As inscrições poderão ser feitas até 8 de setembro no endereço www.grupociadetalentos.com.br/traineesantander

O processo de seleção consiste em uma série de etapas que incluem testes sobre conhecimentos e habilidades, desafio de negócios em grupo, uma live sobre carreira e um dia dedicado para que os candidatos conheçam melhor o banco.



Todas estas fases serão feitas on-line, à exceção da última, prevista para ser presencial, na segunda quinzena de novembro. O programa será iniciado em janeiro de 2021.

"Procuramos jovens que possam se integrar ao banco e nos ajudar a fazer as perguntas que ainda nem pensamos. Cada etapa do processo foi cuidadosamente planejada, de modo a atrair talentos interessados em participar da nossa transformação e levar adiante mudanças que sejam benéficas para os clientes e a sociedade", diz Vanessa Lobato, vice-presidente executiva de recursos humanos do Santander Brasil.

Maior instituição financeira internacional com presença no varejo bancário brasileiro, o Santander oferecerá aos trainees uma experiência fora do país. Os três participantes que apresentarem as melhores performances participarão de um intercâmbio em uma das unidades da América Latina, após a conclusão do programa.

O desenvolvimento dos participantes inclui treinamentos na Academia Santander, vivências nas áreas e job rotation: serão duas experiências como especialista e uma como generalista. No total, o programa terá duração de 11 meses e os trainees serão acompanhados por executivos da organização, que atuarão como mentores.

Não há restrição de cursos ou universidades, mas é desejável perfil analítico e raciocínio lógico. É estimulada, inclusive, a inscrição de jovens de diferentes regiões do Brasil. "Buscamos diversidade na formação acadêmica e na origem geográfica, pois isso permitirá o desenvolvimento de líderes com uma visão mais ampla do Brasil e capazes de pensar em soluções que fujam do óbvio", acrescenta Vanessa.

A diversidade está presente em outras iniciativas do banco, como mostram os últimos reconhecimentos recebidos pela instituição, que, no Guia Exame de Diversidade, foi destaque na categoria raça e no setor financeiro (pelo segundo ano consecutivo).



O Santander também está entre as 10 melhores empresas para as mulheres trabalharem (GPTW Mulher) e é a terceira da lista no âmbito étnico-racial (GPTW Étnico Racial), além de figurar no ranking das 10 empresas dos sonhos para a média gestão, segundo pesquisa da Cia de Talentos.





Serviço – Etapas: