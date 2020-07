SEDF: local de entrega dos documentos para posse de professores é alterado

(foto: Divulgação/Agência Brasília ) Os 821 professores que vão tomar posse em 3 de agosto no cargo de Professor de Educação Básica da Secretaria de Educação têm novo local para a entrega dos documentos. Será no SIA/SAP Lote E, Zona Industrial, onde fica localizada a Sede III da pasta, nos dias 13 e 14 de julho. Segundo a pasta, tudo está sendo organizado para receber os concursados seguindo as medidas de segurança para prevenção da Covid-19.





Para evitar aglomeração de pessoas, a entrega será realizada por meio de sistema drive-thru, no estacionamento do primeiro prédio à direita, logo na entrada do local, onde fica localizado o almoxarifado da Secretaria de Educação. Além disto, para que não se formem longas filas de veículos, o atendimento será das 9h às 15h, com horários programados por componente curricular e classificação.





O Secretário de Educação, Leandro Cruz, destaca que a posse dos 821 professores é mais um grande passo em defesa do ensino público gratuito e de qualidade para o Distrito Federal. “Recepcionaremos todos esses novos professores da rede que vão garantir a continuidade da luta em defesa do ensino público. São eles que vão atender nossos estudantes, reforçar o quadro funcional das nossas escolas e garantir a excelência no ensino do DF”, enfatizou Leandro, acrescentando: “Desejamos boas-vindas a cada um deles”.





Os novos profissionais vão exercer as funções em regime de teletrabalho, enquanto as atividades pedagógicas não presenciais seguirem de forma remota.





Esses professores haviam sido nomeados em março deste ano e tomariam posse no dia 31/3. Entretanto, as medidas preventivas para combater a disseminação do coronavírus impediram a posse e o exercício dos profissionais. Nesta quinta-feira (9), as posses foram autorizadas pela Portaria nº 250, da Secretaria de Economia, que reiniciou a contagem dos prazos.



Procedimentos de entrega de documentação

O candidato deverá colocar sua documentação em envelope devidamente identificado e lacrado, conforme listagem de documentos constante neste aviso e demais orientações.





Na identificação da parte externa do envelope deverá conter: nome completo, especialidade, classificação.





Não haverá suporte para fechamento do envelope no local.





O candidato deverá comparecer ao local definido e em horário estabelecido para entrega de seu envelope com os documentos obrigatórios para posse. Cada candidato, sem sair do seu veículo, fará o depósito de seu envelope lacrado, conforme instruções no local, e receberá um comprovante de entrega de envelope.





O candidato deverá comparecer utilizando máscara, ainda que dentro de seu veículo.





Não haverá conferência de documentos e esclarecimento de dúvidas no local, devendo ser uma entrega rápida e segura.









Diante da necessidade de medidas de segurança para o manejo dos documentos, tendo em vista a pandemia de covid-19, os envelopes lacrados entregues pelos candidatos serão abertos após 4 (quatro) dias do recolhimento.

A partir do 5º dia útil após o recolhimento, serão encaminhados emails aos candidatos com informações e pendências, caso haja, verificadas quando da análise de sua documentação.

Também serão divulgados no site da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal os resultados das análises documentais em listagem nominal indicando se há pendência a ser sanada, conforme cronograma de ações.

Cronograma Recolhimento de documentação prévia – drive thru - 13 e 14 de julho Divulgação de resultados da análise documental - 22 de julho Divulgação do resultado da indicação de coordenação regional de ensino - 22 de julho Divulgação do cronograma de escolha de carências - 22 de julho Divulgação do painel de carências - 22 de julho Divulgação do cronograma de posse - 22 de julho Escolha de carências em sala virtual - 27 e 28 de julho Posse - 3 de agosto Na impossibilidade de comparecimento por meio de veículo automotor particular, haverá um ponto de apoio no local para recebimento dos envelopes. Contudo, visando a preservação da saúde dos candidatos e equipe, solicitamos o comparecimento, preferencialmente, por meio de veículos em drive thru.





* Informações da SEDF