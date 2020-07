Hotmart abre programa de estágios com seleção remota e home office

uma das principais empresas de educação on-line do mundo, acaba de anunciar a abertura das inscrições do seu primeiro programa de2020.

Ao todo, são oferecidase podem se candidatar estudantes com previsão de formatura entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022 nos cursos de ciência da computação, sistemas de informação, engenharia de computação, engenharia de software, aministração, ciências econômicas, design, engenharia de produção, jornalismo, eetras, psicologia, publicidade, relações internacionais e relações públicas.

As inscrições vão até o dia 19, pelo site da empresa. Todo o processo de seleção e de integração é feito de maneira remota.



As admissões estão previstas para o mês de setembro e nesse primeiro momento o estágio será home office, porém após a quarentena o candidato precisa ter disponibilidade para trabalhar seis horas diárias (30 horas semanais) em Belo Horizonte. O programa tem duração inicial de 12 meses, podendo ser renovado.

Os aprovados receberão bolsa auxílio no valor de R$1.500, vale-transporte, vale-refeição/alimentação (R$27/dia), assistência médica e odontológica e incentivo à idiomas.

Com mais de 800 funcionários espalhados em escritórios no Brasil, Espanha, Colômbia, México, Holanda e Estados Unidos a empresa foi considerada uma das maispara se trabalhar no Brasil, segundo o LinkedIn.O modelo deestá baseado na criação, venda e distribuição de conteúdos educacionais digitais, como cursos on-line, e-books, podcasts, entre outros.Paramais: https://comunidade.hotmart.com/programa-de-estagio/