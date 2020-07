Porto Seguro abre 10 mil oportunidades de trabalho e capacitação

(foto: Siska Vanhooren/Pixabay )

Desde o início da pandemia do novo coronavírus os números de desempregados no Brasil chegaram a 12,9 milhões de pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para reverter parte do cenário negativo decorrente da crise, a Porto Seguro lança um projeto de impacto social que oferece oportunidades de trabalho para 10 mil pessoas.





Intitulada Meu Porto Seguro, a iniciativa ainda inclui um programa de capacitação via EAD e renda extra mensal, no valor de R$1.500 por pessoa, durante três meses. As primeiras contratações devem ocorrer até o dia 3 de agosto.



Essa é uma das maiores crises que nosso país já enfrentou. Por isso, é essencial que grandes empresas se mobilizem com iniciativas de solidariedade.



"O Meu Porto Seguro tem objetivo de educar, formar e ajudar na renda familiar. Nossa intenção é criar opções para que os brasileiros que se encontram em dificuldades possam percorrer novos caminhos em sua jornada pessoal e profissional", destaca Bruno Garfinkel, presidente do conselho de administração da Porto Seguro.



O intuito é fomentar a indústria de seguros e contribuir para alavancar a economia como um todo.





Para que as oportunidades cheguem ao maior número de pessoas, a organização do projeto incentiva que cada inscrito indique a outros amigos.



A marca também está em busca de parceiros, como influenciadores, celebridades, ativistas sociais e outras empresas, para fomentar a causa com o uso da #MeuPortoSeguro, criando uma rede de compartilhamentos do bem e um movimento em prol das contratações.





Após concluída essa fase, os candidatos participam de um treinamento à distância (EAD) e os recrutadores da Porto Seguro iniciam a seleção dos 10 mil novos empregados. Por meio do site meuportoseguro.org.br é possível fazer o cadastro e fazer a indicação.

REDE DE SOLIDARIEDADE

Para Roberto Santos, presidente da Porto Seguro, a ação busca criar uma grande rede de solidariedade por meio de qualificação e geração de oportunidades.



"Na vida todos nós temos um porto seguro, esse objetivo de vida que nunca queremos perder, e que nós queremos trazer de volta para muitos brasileiros que perderam seus empregos durante a pandemia. Vamos selecionar 10 mil pessoas para integrar o time da empresa por três meses, medidos por geração de leads. Vamos aproximar as pessoas que se sobressaírem de corretores de seguro parceiros, dando a oportunidade de crescimento no mundo do seguro", reforça o executivo.





Além das oportunidades, o Meu Porto Seguro irá disponibilizar cursos à distância gratuitos e abertos ao público com aulas diárias de duas horas para todos que quiserem aprender mais sobre seguros e produtos, com o básico sobre prospecção, leads e retorno. Dessa forma, a empresa consegue abranger a capacitação de profissionais e agregar ao currículo das pessoas.





inscrições para participar do projeto Meu Porto Seguro iniciam hoje pelo site



As 10 mil pessoas selecionadas vão receber os benefícios de renda extra por três meses, além de treinamentos e cursos para se desenvolverem ainda mais. As inscrições para participar do projeto Meu Porto Seguro iniciam hoje pelo site meuportoseguro.org.br



MEU PORTO SEGURO





O Projeto Meu Porto Seguro (@MeuPortoSeguro) é uma ação social que visa oferecer novas oportunidades e renda extra aos brasileiros que perderam o seu emprego devido a crise do novo coronavírus. Capacitando as pessoas, fomentando a indústria de seguros e ajudando a alavancar a economia como um todo.



Desenvolvido pela Porto Seguro,empresa seguradora, o programa entra em vigor em julho de 2020 e está em busca de pessoas que precisem de uma nova oportunidade de trabalho.