Quatro motivos para continuar trabalhando de casa após a pandemia

(foto: StockSnap/Pixabay )



A quarentena fez com que o trabalho remoto fosse imposto por empresas que nunca sequer tiveram tempo de implementar essa experiência gradualmente na rotina de seus colaboradores. Dessa forma, quando o home office deixou de ser uma questão de escolha, a primeira reação das pessoas que de repente tiveram que "abandonar" o escritório foi a negação.





Negação, raiva, barganha, depressão e aceitação são reações normais e esperadas em processos de mudança. Quem concluiu isso, em 1969, foi a psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross, quando estudou os comportamentos emocionais de pacientes com doenças terminais que passavam pelo luto devido a uma morte, denominando esse processo de "Curva de Mudanças".



"Mais tarde, a psicologia descobriu que o modelo Kubler-Ross também é verdadeiro quando se trata de negócios, trabalho ou emprego. Essas reações ocorrem com todos nós a qualquer nova aprendizagem ou mudança em nossas vidas", destaca Tiago Santos, cofundador e CEO da Husky e engenheiro de software.



Pensando dessa forma e porque acredita verdadeiramente na cultura do trabalho remoto, Tiago Santos, que é empresário com mais de 15 patentes registradas nos EUA, China e França, sendo coautor de quatro livros técnicos publicados nos EUA, aponta quatro motivos para continuar trabalhando em casa.

VANTAGENS DO HOME OFFICE

#1: Não precisa esperar o final de semana para ser feliz!





Quem faz o seu horário é você, mas os resultados também. Isso requer muita disciplina, fato, porém é recompensador. O trabalho é assíncrono, por exemplo: se quiser marcar uma praia com amigos em plena terça-feira de manhã, voltar às 13h e compensar em qualquer outro horário que for bom pra você, está tudo bem - contanto que a entrega dos resultados seja a mesma.



Isso significa ser dono do seu próprio tempo e possibilita viver sem ficar sempre esperando o final de semana para ser feliz. Quem tem filhos pode aproveitar de uma grande flexibilidade para curtir a família e acompanhar a melhor fase das crianças.





#2: Sua melhor chance de executar projetos pessoais.





Dá para o usar o tempo que antes você gastava escolhendo roupas ou indo e voltando do escritório para colocar um projeto pessoal em prática. O CTO da Husky, Mauricio Carvalho, resolveu investir essas horas na saúde: "Em 2019, por exemplo, perdi 12 kg e consegui ter um rotina similar à de um atleta amador. Eu consegui participar dos treinos de competição que geralmente são em horários super aleatórios como meio-dia ou 10h".





Outro exemplo dentro da empresa é o do gerente de arca e marketing de conteúdo, Raphael Pugliesi, que também tem conseguido conciliar melhor a vida profissional e a vida pessoal desde que entrou para o trabalho remoto: "Fiz teatro por 10 anos antes de me encontrar como publicitário. Mas a arte sempre deixou saudades. Agora, com menos interferências, menos reuniões, menos informações desnecessárias retomei meu processo criativo e tenho até escrito algumas músicas".





#3: É possível respeitar seu corpo e criar suas próprias regras.





Tiago confessa que acordar cedo é algo que ele nunca gostou. Com trabalho remoto, conta que já não se lembra da útima vez que acordou cedo, contra a vontade do seu corpo. "Voltei a ler por hobby intensivamente depois que a Husky começou, como na adolescência. A quarentena não me faz sentir saudades do escritório, mas sim dos três quartos do meu tempo que geralmente gasto fora de casa, viajando, conhecendo outros países ou cidades, aproveitando minhas sobrinhas, meu irmão, minha irmã e especialmente meu pai."





O engenheiro destaca que se conseguir organizar e definir horários regrados com a sua equipe, cada um do time pode fazer o que for melhor, acordar cedo ou dormir até o meio-dia. Trabalhar remotamente de outro país ou passar um tempo com os aqueles que amamos. Você é quem conhece as suas necessidades e qual melhor caminho seguir.





#4: Não precisa ser o primeiro a chegar, nem o último a sair.





Para Tiago, a menos que a empresa que você trabalhe esteja tentando replicar as regras do escritório no trabalho remoto, querendo controlar demais os horários - o que reforça ser desestimulante ao funcionário, que precisa que confiem nele - no geral, o home office põe fim na pressão de estar ali do lado do chefe o tempo todo. Não precisa estar presente, ser o primeiro a chegar nem o último a sair. Não é necessário enfrentar trânsito ou comprar roupas para estar apresentável no escritório.





"Já me vi ficar até meia-noite no escritório porque sentia que seria melhor um projeto estar pronto para revisão assim que meu chefe chegasse no dia seguinte. Óbvio que madrugar também pode acontecer ao trabalhar de casa, mas pelo menos dá pra tomar um banho, fazer uma comidinha, talvez até tirar um cochilo e, então, retomar", completa Raphael.





Tiago destaca que toda mudança causa estranheza num primeiro momento. "Mas enquanto não conseguirmos enxergar o lado positivo dela, jamais vamos superá-la e, consequentemente, gerar resultados."





informações: https://husky.io/ e Para mais