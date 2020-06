Prefeitura do Entorno do DF abre nova seleção para agentes

Novo processo seletivo público foi aberto pela prefeitura de uma cidade localizada no Entorno do Distrito Federal. É a vez de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, que divulgou no Diário Oficial da União (DOU), desta sexta-feira (26/6), edital de abertura simplificado.

O objetivo é a contratação de profissionais para o cargo de agente de combate às endemias, para atuação na Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo o regulamento, as inscrições já começam hoje e podem ser feitas somente até 30 de junho.

Segundo a publicação, "o edital com as exigências, atribuições do cargo, remuneração, critérios de classificação e demais informações encontram-se afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto/GO e no site santoantoniododescoberto.go.gov.br . Maiores informações poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Saúde, endereço Quadra 33 Lote 22 - Centro, Santo Antônio do Descoberto-GO, ou pelo telefone (61) 3626-1716".