Porto Alegre abre seleção pública com 138 vagas de nível médio

(foto: Divulgação/CAU RS ) A Prefeitura de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, abriu novo processo seletivo público com oferta de 138 vagas. Os cargos em questão são agente de combate a endemias e agente comunitário de saúde. Para concorrer é necessário ter nível médio de formação escolar, além de curso de formação inicial (quem concorrer a agente comunitário de saúde ainda deve residir na área geográfica correspondente à inscrição).





Todos os inscritos serão submetidos a provas téorico-práticas, com 45 questões que poderão ser respondidas em até três horas.





A Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec) é a banca organizadora da seleção e aceita inscrições de candidatos interessados em concorrer até 2 de julho, pelo site www.fundatec.org.br . A taxa custa R$ 115,88 e pode ser paga até 3 de julho.





Aos candidatos inscritos pelas reservas de vagas para pessoas com deficiência e negros, serão assegurados o percentual de 10% e 20% das vagas oferecidas, respectivamente, incluídas as que forem criadas durante o prazo de validade do processo seletivo público (dois anos, prorrogáveis por igual período).





A carga horária de 40 horas semanais de trabalho é correspondente ao vencimento básico de R$ 1.400. Os aprovados atuarão em período diurno, noturno, feriados e finais de semana, em regime de escala de trabalho, conforme necessidades dos serviços de saúde. Haverá adicional de insalubridade de 10, 20 ou 40% sobre o vencimento básico, conforme atividades realizadas e laudo técnico, vale alimentação e vale transporte facultativo e subsidiado.