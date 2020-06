SES SC lança seleção com 60 vagas de nível médio técnico

(foto: Divulgação/GOV MS ) Um novo processo seletivo simplificado foi lançado pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC). São oferecidas 60 oportunidades. O objetivo é a contratação, por tempo determinado, de profissionais com formação em nível técnico.





As oportunidades são todas para o cargo de técnico de enfermagem. Os contratados deverão desempenhar atividades no Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos, na cidade de Lages, em regime de trabalho de 30 horas semanais, para receber vencimento, Gratificação Atividade em Saúde, auxílio-alimentação e insalubridade, o que totaliza uma remuneração de R$ 2.648,80 ao mês.





As inscrições já estão abertas e serão aceitas até 24 de junho, no site da SES/SC. Não será cobrada taxa de inscrição. Para tanto, basta o candidato preencher com seus dados pessoais a ficha de inscrição online, alpém de enviar toda documentação comprobatória exigida no edital de abertura, de forma digitalizada, em arquivo único e formato PDF, para o e-mail: inscricaopss@saude.sc.gov.br.





Os candidatos inscritos serão submetidos a avaliação de títulos e/ou da experiência comprovada.





Atribuições do cargo

Cabe ao técnico de enfermagem executar e supervisionar serviços de enfermagem, empregando processo de rotina e/ou específicos, para possibilitar a proteção e recuperação da saúde do paciente, em hospitais, ambulatórios e serviços similares; e participar de programas de educação em saúde e de ações em saúde coletiva, com observância à legislação do exercício profissional.