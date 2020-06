Como será o mercado de trabalho pós-pandemia?

(foto: Free-Photos/Pixabay )



O mundo enfrenta uma situação diferente e a pandemia global está impactando direta e, indiretamente, o mercado de trabalho. Profissionais liberais ou não estão tendo que se adaptar novos comuns, para assim, conseguir manter o emprego e, ainda, ser competitivo.





Segundo o CEO da Heach Recursos Humanos, Elcio Paulo Teixeira, empresa que tem sede no Brasil, Estados Unidos e na América do Sul, as mudanças vieram para ficar e o quanto antes o profissional fizer os ajustes, menos será o impacto na sua carreira. Aliás, como toda crise, há oportunidades maiores para os profissionais que saírem na frente.





o consultor de RH listou algumas profissões que serão impactadas pela pandemia e explica como o profissional terá de atuar para sobreviver no mercado de trabalho pós COVID-19.



Trabalhar em casa, em especial, deverá ser parte da rotina de grande maioria das pessoas. Será preciso montar uma estrutura adequada de iluminação e ergonomia, estação de trabalho com computador, wi-fi de qualidade, celular e, sobretudo, um mindset que permita organização e rotina bem definidas. Tudo isso será mandatório e um divisor de águas na aumento ou redução da empregabilidade da maioria dos empregados.



Será preciso montar uma estrutura adequada de iluminação e ergonomia, estação de trabalho com computador, wi-fi de qualidade, celular e, sobretudo, um mindset que permita organização e rotina bem definidas. Tudo isso

e explica como o profissional terá de atuar para sobreviver no mercado de trabalho pós COVID-19.

Profissões impactadas

1 - Profissionais da saúde

Terão que trabalhar com telemedicina e utilizar recursos tecnológicos remotos para diagnosticar e monitorar pacientes que não precisam ir até o hospital.





2 - Professores

Terão que ter total domínio tecnológico e atuação forte nas redes sociais, blogs e canais de informações como Youtube e Podcasts.





3 - Advogados

Terão que dominar o uso de aplicativos de reunião e ferramentas tecnológicas para petição, acordos, e rotinas legais que deverão ser cada vez mais utilizadas nas instâncias jurídicas.





4 - Arquitetos

Terá de haver uma preocupação muito maior com o ecologicamente correto, mas sobretudo com projetos que promovam a biossegurança doméstica e urbana, que será mandatória para qualquer projeto.





5 - Biocientistas

A biociência e farmácia terão investimentos, nunca visto antes, para estudos de novas medicações dentro de projetos que envolverão verdadeiras "garimpagens" pelo mundo, tornando esses profissionais muito mais itinerantes e atuante dentro de grupos colaborativos com maior presença dos governos.





6 - Artistas em geral

Como haverá uma tendência maior a se evitar aglomerações, esses profissionais deverão usar plataformas eletrônicas para expor suas criações para os usuários, o que exigirá maior qualificação tecnológica e muita interação com e-commerce.





7 - Vendedores

Ter domínio de ferramentas de comunicação e e-commerce se tornará essencial no pós COVID-19, pois uma parte considerável dos atendimentos se dará na modalidade à distância, mais com atendimento personalizado.





8 - Personal trainers e academias

As aulas on-line irão crescer muito, tanto as coletivas, quanto os atendimentos pessoais. O uso de ferramentas de monitoramento físico será muito maior, o que obrigará ao professor de educação física ter um acervo de ferramentas que permitam sua atuação remota e o monitoramento de cada aluno, indo desde o consumo e queima de calorias, até horas de sono e progresso físico alcançado.





9 - Motoristas de aplicativos

Deverão ser treinados com biossegurança e higienização de veículo, o que será essencial dentro da nova rotina, gerando segurança para o passageiro e para o próprio motorista.





10 - Chefs de cozinha

Haverá uma transformação grande no mundo gourmet que deverá associar, além da beleza e sabor, um foco muito maior na saúde, com o incremento do uso de produtos que fortaleçam o sistema imunológico e promovam saúde, obrigando a muitos profissionais em se desenvolverem dentro do ramo da "comida saudável".





11 - Profissionais de limpeza

Não bastará mais limpar, mas a eficácia da limpeza invisível se tornará essencial com a implementação do uso de produtos e equipamentos que promovam uma maior eficiência na eliminação de bactérias e germes, o que exigirá mais qualificação profissional desse segmento.





12 - Marketing e comunicadores

Esses profissionais que atuam muitas vezes na criação de peças para o uso e manipulação presencial do cliente terá que se qualificar, pois quem não trabalhar com marketing digital e remoto terá poucas oportunidades de carreira. A meta é falar com a pessoa que está em casa, e não mais no escritório ou na loja.