Empresa de RH cria movimento para auxiliar recolocação de profissionais

A Adecco, empresa global de soluções para RH, lançou a #Adeccorecoloca, uma iniciativa divulgada nas redes sociais da empresa, que busca auxiliar na reinclusão de profissionais no mercado de trabalho, tendo em vista o cenário da pandemia do novo coronavírus.



Os interessados podem se inscrever gratuitamente e incluir seus currículos, por meio do link banco de dados da empresa.



Essas informações serão compartilhadas com o time de seleção da Adecco e com os clientes, de modo a colocar as pessoas em contato com os responsáveis por contratações futuras.





"Sabemos que, em decorrência da pandemia, há um número considerável de pessoas que estão em busca de uma recolocação no mercado e criamos essa ação para ajudá-las nesse processo", se preocupa Ariel Acosta, gerente de marketing e comunicação do grupo Adecco.





Ariel Acosta destaca que "acreditamos que, como empresa especializada em RH, é parte do nosso papel facilitar o acesso de candidatos às empresas que estão recrutando".



Sobre o grupo





Líder mundial em RH, a Adecco tem 5,5 mil escritórios em 60 países, proporcionando empregos a 700 mil pessoas e oferecendo serviços a mais de 100 mil empresas.



Na América Latina, a empresa opera com 3 mil colaboradores em suas filiais presentes em oito países e conta com 7 milhões de cadastros em sua base de dados.



O Grupo Adecco faz parte da lista 500 da Fortune Global e está cotado na bolsa de Zurique. E apresenta uma estrutura mundial orientada para a prestação de um serviço integrado na área dos RH, com o compromisso de um desenvolvimento contínuo de soluções eficazes e competitivas para os seus clientes.