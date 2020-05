Coronavírus: 99 diz que não vai demitir funcionários e anuncia vagas

(foto: 99app / Reprodução)

A empresa de mobilidade urbanaanunciou para funcionários da companhia o compromisso de não haverem um futuro próximo em razão da. O diretor-geral da 99, Yang Mi, justificou que o negócio é essencial para a renda de mais de 700 mil motoristas dano Brasil e contribui para a melhoria dade mais de 1.600 cidades brasileiras.Em texto para os funcionários, o diretor disse: “Temos um negócio sólido, com fundamentos que continuam fortes, especialmente no mercado da China, onde se recuperou mais de 60% do volume de corridas. Além disso, e mais importante, eu sei e vejo cada um de vocês trabalhando duro e com muita paixão para manter a 99 funcionando com eficiência e focada em garantir segurança, saúde e renda parae o melhor serviço para os mais de 20 milhões de usuários cadastrados”.Desde que foi adquirida pela DiDi Chuxing, maior empresa global de transporte por aplicativos, a 99 registrou umsete vezes maior no número de corridas. A empresa oferece cinco tipos de serviços na sua plataforma: o 99Pop, categoria de carros particulares, o 99Taxi, categoria para taxistas, 99Top, serviço de carros de luxo, 99Compartilha, serviço de corrida compartilhada que está indisponível devido a Covid-19 e o 99Comfort, com exclusividade de carros novos.Além de manter o quadro atual, a startup também abriude emprego em diversas áreas nos segmentos de mobilidade urbana epor meio da 99Food. As unidades da empresa que atuam no setor de entregas já operam em Belo Horizonte e Curitiba e devem chegar a mais 12 cidades ainda em maio.* Estagiário sob a supervisão da editora Teresa Caram