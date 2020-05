Sesp/MT tem seleção pública aberta com salário de R$ 4,6 mil

(foto: Divulgação/Sesp MT ) A Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp/MT) oferece quatro vagas de nível superior em seu novo processo seletivo. As chances são para contratação de analistas do Sistema Socioeducativo para atuação no município de Lucas do Rio Verde. O salário é de R$ 4.675,92 para jornada de trabalho de 30 horas semanais.





Há chances para assistente social (1), educador físico (1), enfermeiro (1) e psicólogo (1).





As inscrições são gratuitas e serão aceitas somente até esta sexta-feira (8/5), por meio do envio dos documentos especificados no edital, para o e-mail: seletivosesp@sesp.mt.gov.br.





Para serem aprovados, os candidatos deverão ser analisados por avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, etapa prevista para ocorrer nos dias 11 e 12 de maio; e investigação social, de caráter eliminatório.





Os contratos serão válidos por 12 meses, com possibilidade de prorrogação.