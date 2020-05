iMedicina abre vaga de estágio para design

O iMedicina, empresa de tecnologia em saúde, abriu uma vaga de estágio em design. Para concorrer, o candidato deve estar cursando os cursos de design, publicidade e propaganda ou áreas relacionadas. Além de ter conhecimento de HTML e CSS e noções de diagramação.





A vaga será exercida em. As atribuições são: desenvolvimento de páginas e landing pages em HTML e CSS, produzir peças para redes sociais, diagramar material rico e dar suporte ao time de marketing na criação de peças gráficas.A empresa, com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, é uma das 10 maiores empresas dedo Brasil. O iMedicina participa do programa ScaleUp da Endeavor e atende mais de 10 mil médicos com suas soluções em tecnologias.As inscrições para a vaga podem ser feitas no link: https://jobs.solides.com/imedicina/vaga/18619