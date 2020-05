Após decisão do TCDF, Ibrae retifica concurso da Sedes DF

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press )

O Ibrae, banca organizadora do concurso da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal ( Sedes/DF , antiga SEDESTMIDH), divulgou, no Diário Oficial local (DODF), desta quarta-feira (6/5), uma série de resultados e retificações. São eles: resultado definitivo da sindicância de vida pregressa e investigação social, resultado definitivo da períca médica, retificação do resultado definitivo da prova objetiva e o resultado preliminar da primeira etapa do concurso. Confira aqui todos os resultados.