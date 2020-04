PCPR lança concurso com 400 vagas e salários de R$ 5 mil a R$ 18 mil

Um novo concurso público foi lançado! Desta vez foi a Polícia Civil do Estado do Paraná (PCPR) que abriu 400 vagas de nível superior para os cargos de delegado de polícia - classe inicial (50), investigador da polícia (300) e papiloscopista (50). De acordo com o edital de abertura, os salários variam de R$ 5.588,05 a R$ 18.280,05, para 40 horas semanais de trabalho.

Para se candidatar a delegado é necessário bacharelado em direito, os demais postos aceitam graduação em qualquer curso superior. Para concorrer ainda é necessária Carteira Nacional de Habilitação de categoria B, no mínimo.

As inscrições têm início em 4 de maio e seguem até 2 de junho, no site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná ( NC/UFPR ). O valor da taxa de inscrição vai de R$ 120 a R$ 200.