PMSP lança concurso com 130 vagas para nível médio

(foto: Divulgação/PMSP ) Candidatos dos sexos masculino e feminino poderão concorrer ao novo concurso público lançado pela Polícia Militar de São Paulo (PMSP), que oferta 130 vagas para alunos-oficiais. AS remuneração básica do cargo, de acordo com o edital de abertura lançado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso, é de R$ 3.268,33.





Para participar é necessário ter, no mínimo, 17 anos de idade e, no máximo 30 anos; se homem ter pelo menos 1,60m, e se mulher, 1,55m; além de nível médio completo.





Segundo o edital, não haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência, tendo em vista as peculiaridades do exercício das funções policiais-militares inerentes ao cargo.





As inscrições podem ser feitas pelo site fgvprojetos.fgv.br , de 15 de abril a 15 de maio. A taxa custa R$ 130.





Os exames previstos serão aplicados nas cidades de Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.





Haverá provas objetivas; dissertativas; de aptidão física; de saúde; psicológicos; avaliação de conduta social, da reputação e da idoneidade; e análise de documentos.





A prova objetiva será aplicada em 12 de julho, a partir das 8h, com duração de quatro horas e vai contar com 80 questões de múltipla escolha com cinco alternativas, sendo apenas uma alternativa correta. Serão cobradas questões sobre: