Marinha abre concurso de nível superior e salários de até R$ 11 mil

(foto: Divulgação/Marinha )





As chances são de nível superior para formados em arquitetura e urbanismo e engenharia (cartográfica, civil, de materiais, de produção, de sistemas de computação, de telecomunicações, elétrica, eletrônica, mecânica, naval, nuclear e química).





As inscrições poderão ser feitas de 9 a 23 de março, pelo site www.ingressonamarinha.mar.mil.br . A taxa custa R$ 126.





A prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e redação vai acontecer na primeira quinzena de maio. E a prova escrita discursiva de conhecimentos profissionais e tradução de texto em inglês, na segunda quinzena de julho.



Requisitos

Ser brasileiro nato;

Ambos os sexos;

Ter menos de 36 anos de idade no dia 1º de janeiro do ano do curso;

Ter graduação completa na área a que concorre;

Possuir bons antecedentes de conduta;

Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar e da Justiça Eleitoral.

Fases do concurso

1) Prova de Conhecimentos Profissionais composta de duas partes: a primeira com 20 questões objetivas e a segunda com 10 questões discursivas, além da redação e a tradução de texto de inglês técnico. (Eliminatórias). Só realizarão a segunda fase os candidatos que forem aprovados na primeira.





2) Eventos complementares (eliminatórios):





Verificação de Dados Biográficos;

Inspeção de Saúde;

Teste de Aptidão Física - Natação e Corrida;

Avaliação Psicológica;

Verificação de Documentos; e

Prova de Títulos.





3) Curso de Formação de Oficiais composto por:





Período de Adaptação (eliminatório); e

Curso de Formação propriamente dito (eliminatório e classificatório).





O candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas realizará o Curso de Formação de Oficiais (CFO), no CIAW, localizado na Baía da Guanabara/RJ, que tem o objetivo de preparar o candidato para o exercício de funções em Organizações Militares da Marinha, localizadas em qualquer Unidade da Federação, de acordo com as suas qualificações e atendendo à conveniência do serviço, por meio da necessária instrução Militar-Naval.





O Corpo de Oficiais que gerencia e conduz as atividades de pesquisa, desenvolvimento, manutenção e projetos de meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais e de seus equipamentos, além de realizar outras atividades específicas de cada especialidade na área de Engenharia.





O curso tem a duração de cerca de 39 semanas e inicia-se com o Período de Adaptação, com duração de três semanas.





Durante este curso, o candidato é nomeado Guarda-Marinha e receberá o soldo de R$ 6.625, além de alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa. Além disso, fará um Estágio de Aplicação (EA), com duração de até seis semanas, em Organizações Militares (OM) sob a supervisão do CIAW.





Enquanto o aluno estiver no Curso de Formação de Oficiais (CFO), ele ocupa o posto de Guarda-Marinha e ao se formar passa a ocupar o posto de Primeiro-Tenente.





A carreira de engenheiros na Marinha compreende os seguintes postos: Primeiro-Tenente, Capitão-Tenente, Capitão de Corveta, Capitão de Fragata, Capitão de Mar e Guerra, Contra-Almirante e Vice-Almirante.





Após isso o curso, já formados e ocupando o posto de Primeiro-Tenente, os aprovados receberão cerca de R$ 11 mil, já contando com adicionais militar e de graduação.





Outros benefícios

Perspectiva de crescimento profissional ao longo da carreira;

Bom ambiente de trabalho;

Plano de carreira bem definido, com possibilidade de ascensão contínua com aumento de salários proporcionais;

Estabilidade após cinco anos de serviço;

Ingresso sem exigência de experiência anterior;

Salário inicial compatível com o mercado;

Salários indiretos e benefícios, tais como:

Transferências remuneradas;

Possibilidade de moradia quando fora da cidade do Rio de Janeiro;

Assistência médico-hospitalar para si e para seus dependentes em instalações exclusivas da Marinha;

Instalações sociorrecreativas para si e seus dependentes, mediante pequena mensalidade;

Ajuda para aquisição de uniformes;

Alimentação;

Proventos semelhantes aos da ativa quando estiver na reserva.



Veja mais datas no calendário do concurso

12/11 a 16/11 - Entrega dos títulos para a Prova de Títulos e dos documentos para a Verificação de Documentos;



12/11 a 23/11 - Teste de Aptidão Física de Ingresso;



16/11 a 02/12 - Inspeção de Saúde;



18/11 a 24/11 - Avaliação Psicológica;



22/02/2021 - Concentração dos candidatos titulares, no CIAW, para o início do Período de Adaptação;



22/02/2021 a 14/03/2021 - Período de Adaptação;



12/03/2021 - Data limite para a convocação dos candidatos reservas;



15/03/2021 - Início do Curso.

O Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha lançou novo edital de abertura. De acordo com o regulamento, divulgado no Diário Oficial da União (DOU), desta sexta-feira (3/1), estão abertas 25 vagas para primeiro-tenente, sendo quatro reservadas a candidatos negros.