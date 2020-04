CRN da 8ª Região abre concurso com chances de nível médio

(foto: Diculgação/ALCE ) O Conselho Regional de Nutricionistas da 8ª Região (CRN-8), com sede no Paraná, lançou edital de abertura de concurso com 15 oportunidades. As vagas são todas para o cargo de assistente técnico em nutrição e dietética jr, que exige nível médio/técnico. Os aprovados serão lotados em Curitiba e receberão salário de R$ 1.882,55, além de benefícios, para 40 horas de trabalho por semana.





De acordo com o regulamento, publicado pelo Instituto Quadrix, banca organizadora da seleção, as chances são para formação de cadastro reserva.





Benefícios

Vale Refeição, no valor de R$ 32

Adicional por Tempo de Serviço, pagamento do valor equivalente a 1% a partir de cada ano de contratação, sobre o salário base do cargo, limitado ao máximo de 20%

Plano de Assistência Médica

Plano de Assistência Odontológica.

Auxílio Creche, para filhos até 5 anos e 11 meses, no valor de R$ 200, por mês, por filho

Auxílio Transporte





A taxa de inscrição custa R$ 70 e os cadastros podem ser feitos pelo site www.quadrix.org.br , entre 11 de maio e 13 de julho.





O edital reserva 5% das vagas a pessoas com deficiência e 20% a candidatos negros.





O concurso contará apenas com provas objetivas, com 40 questões. A aplicação será em 13 de setembro, no turno vespertino, com duração máxima de três horas.