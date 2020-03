Curitiba abre seleção com 358 vagas de níveis médio e superior

(foto: Divulgação/Prefeitura de Curitiba PR )

A Prefeitura de Curitiba, no Paraná, abriu dois editais de seleção simplificada destinados a selecionar profissionais de saúde para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme as necessidades e estratégias ao combate da infecção humana pelo novo Coronavírus, mediante Contrato em Regime Especial. As chances são para enfermeiros e técnicos em enfermagem.