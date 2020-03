Mulheres têm oportunidade de fazer curso gratuito de mecânica

(foto: PxHere)

No próximo sábado (14), uma nova edição do workshop de Mecânica Básica para Mulheres. O evento, no segundo piso do Portal Auto Shopping, será ministrado pela especialista Bárbara Brier, da Oficina Amiga da Mulher.





O curso terá demonstrações teóricas e práticas sobre odos veículos,, dentre vários outros assuntos importantes para a segurança de qualquer motorista.São, divididas em duas turmas, a primeira de 9h às 12h e a segunda das 13h às 16h. A retirada gratuita dedeve ser feita pelo site do. Para maior comodidade das participantes, o shopping também terá, gratuitamente, umna área do evento, com monitoria para aquelas que precisarem levar os filhos.A ideia doé promover ofeminino e, quando o assunto é carro, trata-se também dada mulher e de toda a família. “Ainda existe umenorme de que mulher não entende de carro, e o Portal deseja que toda mulher tenha a oportunidade de quebrar esse padrão, mas o objetivo vai muito além da quebra de um, pois entender sobre o funcionamento do seu veículo e se capacitar para lidar com possíveis falhas mecânicas pode ser uma forma de sair ilesa de situações de risco ou vulnerabilidade, por isso, visamos democratizar noções essenciais que podem ajudar as motoristas no dia a dia. Esse é o jeito Portal de valorizar o público feminino e contribuir com as iniciativas deste mês de março, em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher”, comenta a gerente geral do empreendimento, Viviane Valadares.

SERVIÇO



Curso de Mecânica Básica para Mulheres



Evento gratuito (vagas limitadas)



Data: 14/03/2020



Horários: Turma 1 - 09h às 12h | Turma 2 - 13h às 16h



Local: 2º piso do Portal Auto Shopping (Espaço Conforto)



Endereço: Av. Pedro II, 1.900. Carlos Prates - BH

Ingressos: Sympla