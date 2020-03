Pirenópolis, em Goiás, lança concurso público com 80 vagas de nível superior

(foto: Divulgação/Governo de Goiás ) Pirenópolis, em Goiás! Isso mesmo, se você queria uma boa desculpa para morar na cidade em que geralmente as pessoas vão passar férias, e ainda de quebra ser servidor público de lá, não pode perder essa oportunidade! Um novo concurso público foi aberto pela Prefeitura de um município muito conhecido e querido pelos brasilienses:Isso mesmo, se você queria uma boa desculpa para morar na cidade em que geralmente as pessoas vão passar férias, e ainda de quebra ser servidor público de lá, não pode perder essa oportunidade!





Organizado pelo Centro Brasileiros de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), o concurso oferta 80 vagas, sendo 50 para provimento efetivo (com três reservadas a pessoas com deficiência) e 30 para formaçao de cadastro reserva para o cargo efetivo de professor P – III – pedagogo, do quadro permanente do magistério da Prefeitura Municipal de Pirenópolis.





A remuneração do posto é de R$ 2.424,24 para 30 horas de trabalho semanal. Poderão concorrer quem tem diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em pedagogia ou de conclusão de formação em nível normal superior ou em qualquer área de formação com complemento em pedagogia, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).





O edital foi lançado nesta segunda-feira (9/3) e já abriu o período de inscrições, que assim seguirá até as 18h de 15 de abril, pelo site www.cebraspe.org.br . A taxa custa R$ 100.





Etapas

O concurso será composto por provas objetivas, com 120 questões que correspondem também a 120 pontos, sendo 50 itens de conhecimentos básicos (português; temas educacionais e pedagógicos; legislação; e realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Estado de Goiás, do Brasil e do município de Pirenópolis), e 20 de conhecimentos específicos. Haverá ainda avaliação de títulos.





As provas objetivas terão a duração de 3h30 e serão aplicadas no município de Pirenópolis, na data provável de 10 de maio, no turno da tarde. Em 6 de maio será publicado edital que informará a disponibilização da consulta aos locais e aos horários de realização das provas.





Pontuação

Segundo o edital de abertura, a nota em cada item de CERTO ou ERRADO das provas objetivas, feita com base nas marcações da folha de respostas, será igual a 1 ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas. Caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas o candidato ganha 1 ponto negativo. Se não houver marcação ou haja marcação dupla a pontuação é igual a zero.

Os gabaritos preliminares estarão disponíveis para consulta em 11 de maio.





Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:





obtiver nota inferior a 10 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos P1;



obtiver nota inferior a 21 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos P2;



obtiver nota inferior a 36 pontos no conjunto das provas objetivas.



Títulos

Respeitados os empates na última colocação, serão convocados para a avaliação de títulos os 80 primeiros candidatos aprovados nas provas objetivas da ampla concorrência, e os quatro primeiros das vagas para pessoas com deficiência.





A avaliação de títulos valerá 10 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos enviados seja superior a esse valor. Veja quadro!