Concurso PCDF: mais de 52 mil vão concorrer a 300 vagas de escrivão

(foto: Daniel Ferreira/CB/D.A Press) A Polícia Civil do Distrito Federal ( PCDF ) divulgou a concorrência do concurso público que visa preencher 300 vagas de escrivães. Foram 52.636 candidatos inscritos na seleção. Ou seja, uma concorrência de mais de 175 candidados por vaga. A informação foi publicado no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoçao de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do certame.





São 300 vagas de nível superior, sendo 225 de ampla concorrência, 60 para negros e 15 para pessoas com deficiência. O salário inicial é de R$ 8.698,78, para 40 horas semanais de trabalho.





Ainda nesta quinta-feira (5/3), a corporação publicou as orientação para a aplicação das provas . As provas objetivas e a prova discursiva terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas no dia 15 de março de 2020, às 14 horas (horário oficial de Brasília/DF).





O concurso será constituído de duas etapas. A primeira terá as seguintes fases: