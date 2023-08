Concurso da Receita Federal: FGV publica novo cronograma

567

FGV publica novo cronograma do concurso da Receita Federal (foto: Receita Federal/Reprodução) Um novo cronograma do concurso público da Receita Federal foi divulgado nesta quarta-feira (23/8). O documento com as novas datas do certame está disponível no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) , banca organizadora.





O edital do concurso da Receita oferta 699 vagas, sendo 230 para a carreira de auditor e outras 469 para o cargo de analista. Das vagas imediatas e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 5% são reservadas a pessoas com deficiência (PcD) e 20% aos que concorrerem pelas cotas para negros.



O certame registrou mais de 150 mil inscritos, segundo documento divulgado pela FGV. Para a carreira de analista, foram 102.856 inscrições. Já o cargo de auditor contabilizou 53.517 inscrições. Os aprovados receberão o salário inicial de R$ 21 mil (auditor) e R$ 11,6 mil (analista).



Confira as datas:

Novo cronograma do concurso da Receita Federal (foto: Reprodução/FGV)