Marinha lança três concursos com 26 vagas e remuneração de R$ 9 mil

(foto: Divulgação/Marinha)





A seleção dos candidatos será realizada nas seguintes fases:





a) Prova Escrita Objetiva de Conhecimentos Profissionais (PO); b) Redação; e c) Eventos Complementares (EVC) constituídos de: Verificação de Dados Biográficos (VDB);

Inspeção de Saúde (IS);

Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i);

Prova de Títulos (PT);

Avaliação Psicológica (AP);

Verificação de Documentos (VD); e

Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH).

Edital 1

A oferta é de uma vaga para sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana. Para participar é necessário ser brasileiro nato, do sexo masculino, ter entre 30 e 40 anos de idade, possuir, pelo menos, três anos no exercício de atividades pastorais, ter concluído ou estar em fase conclusão do Curso de formação teológica de nível universitário e ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m.

Durante o período de adaptação haverá remuneração de R$ 9.070,60, sendo R$ 7.315,00 relativos ao soldo militar, R$ 1.389,85 relativos ao adicional militar e R$ 365,75 relativos ao adicional de compensação por disponibilidade militar. Confira!

Edital 2





Saiba mais! São 11 vagas para as especialidades de administração, ciências contábeis, economia, concentração em eletrônica, concentração em máquinas, concentração em sistemas de armas e concetração em cartografia. A remuneração será de R$ 9.070,60. Poderão participar candidatos de ambos os sexos com idade de até 29 anos, desde que tenham concluído ou estejam em fase conclusão do curso superior relativo à profissão a que concorre e estar registrado no órgão fiscalizador da profissão a que concorre.

Edital 3





Veja aqui! Com remuneração de R$ 9.070,60, o concurso oferta 15 vagas para bacharéis/licenciados nas profissões de ciências biológicas, comunicação social, direito, estatística, informática, letras português (licenciatura), pedagogia, segurança do tráfego aquaviário e serviço social. Para particiár é preciso ter menos de 36 anos de idade e ter concluído ou estar em fase conclusão do curso superior (bacharelado/licenciatura).