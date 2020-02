Experiência com trabalho voluntário ajuda a conseguir emprego

Quem é voluntário demonstra, entre tantas habilidades, capacidade de organização e compromisso social (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



Dedicar algumas horas para atividades beneficentes tem sido cada vez mais valorizado pelas empresas como um ponto importante para o perfil profissional. Essa é a opinião de Marcelo Nonohay, referência em voluntariado corporativo e diretor da MGN, empresa especializada na gestão de projetos de transformação social. "Em um cenário de alta competitividade, aqueles que demonstram ter esse tipo de diferencial têm a chance de se destacar."



Para Marcelo Nonohay, participar de projetos com impacto social não é apenas um diferencial competitivo para os profissionais. "Essa atitude sinaliza para as empresas que o profissional tem valores e princípios que provavelmente são compartilhados pela organização."



Marcelo Nonohay acredita que o trabalho voluntário pode ser fator decisivo em um processo seletivo. "Quando as melhores vagas são abertas, centenas ou, às vezes, milhares de currículos são enviados. As pessoas que chegam na etapa final do processo têm competências, formação e experiência similares. Quem é voluntário demonstra ser uma pessoa com capacidade de organização, que tem compromisso social, que sabe lidar com diversos públicos, entre outras características muito valiosas para o ambiente profissional."



tem sido cada vez mais valorizado pelas empresas como um ponto importante para o perfil profissional. Essa é a opinião deempresa especializada na gestão de projetos de transformação social. "Em um cenário de alta competitividade, aqueles que demonstram ter esse tipo de diferencial têm a."Para Marcelo Nonohay, participar de projetos com impacto socialpara os profissionais. "Essa atitude sinaliza para as empresas que oque provavelmente são compartilhados pela organização."Marcelo Nonohay acredita que o trabalho voluntário pode ser. "Quando as melhores vagas são abertas, centenas ou, às vezes, milhares de currículos são enviados. As pessoas que chegam na etapa final do processo têm competências, formação e experiência similares. Quem éentre outrasmuitopara o ambiente profissional."

São várias as habilidades desenvolvidas no voluntariado. Entre elas: trabalho em equipe, criatividade e capacidade de improviso, comunicação interpessoal e oratória, aprender a lidar com diversidade, planejamento, organização e conseguir trabalhar com escassez de recursos.





Além disso, para quem está entrando no mercado, realizar trabalho voluntário é uma ótima forma de iniciar a vida profissional e começar a enriquecer o currículo.

Saiba os cinco benefícios do trabalho voluntário para a carreira:





1 – Aumento do engajamento do funcionário com a empresa





2 – Possibilidade de se destacar em um projeto estratégico para a empresa





3 – Ressignificar ou fortalecer um propósito profissional





4 – Desenvolvimento de competências que dificilmente são desenvolvidas em capacitações em sala de aula





5 – Networking com pares e com líderes da empresa.