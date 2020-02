Rede Sarah abre seleção com vagas para Brasília/DF e salários de R$ 13,6 mil

Rede Sarah (foto: Divulgação/Rede Sarah)





O candidato considerado apto no processo seletivo, após aprovação na etapa treinamento, assinará contrato de trabalho, sob regime da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), com salário bruto de R$ 13.675,28. Durante esta etapa, o candidato fará jus, mensalmente, à bolsa de treinamento, no valor bruto de R$ 7.163,30.

Para participar é necessário possuir nível superior completo e seis meses de experiência profissional na área escolhida, além de registro no respectivo Conselho de Classe e pós graduação com enfoque em áreas relacionadas.

www.sarah.br. A taxa de inscrição corresponde ao valor de R$ 120. De acordo com o edital, não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição. As inscrições podem ser realizadas no período de 17 a 26 de fevereiro pelo siteA taxa de inscrição corresponde ao valor de R$ 120. De acordo com o edital, não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição.





Os candidatos serão avaliados por prova objetiva, prova prática e treinamento. A prova objetiva contará com disciplina de língua portuguesa, ética, atualidades, governança corporativa e compliance, inovação, gestão e planejamento estratégico, negociação, relações no ambiente de trabalho, saúde e novas tecnologias.





O processo seletivo terá validade de um ano, contados a partir da data da publicação da homologação da classificação final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a depender do órgão.

A Associação das Pioneiras Sociais ( Sarah/APS ) tornou público o edital do processo seletivo que oferta 15 vagas para as áreas de compras e contratações, contabilidade, engenharia de alimentos, importação, infraestrutura, logística, orçamento e custos, financeiro, patrimônio e recursos humanos. As vagas serão para Brasília/DF.