Aeronáutica divulga quatro seleções públicas ofertando 540 vagas

A Força Aérea Brasileira ( FAB ) tornou público quatro novos editais de processos seletivos para convocação de profissionais em diversas áreas para prestação no Serviço Militar Voluntário (SMV). Ao todo, estão sendo ofertadas 540 vagas. As inscrições já estão abertas e poderão ser realizadas pelo site até 17 de fevereiro. Os editais não mencionam taxa de inscrição.

A seleção será constituída das seguintes etapas:

Validação Documental (VD) e Avaliação Curricular (AC);

Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF);

Concentração Inicial;

Inspeção de Saúde (INSPSAU) e Avaliação Psicológica (AP); e

Concentração Final e Habilitação à Incorporação.

Confira abaixo!

Edital 1

São 21 vagas para convocação e incorporação de profissionais de nível superior, na área de segurança e defesa. Para participar é necessário ser brasileiro nato, do sexo masculino e ter a idade máxima de 40. As chances serão para as áreas de Alcântara-MA, Fortaleza-CE, Natal-RN, Recife-PE, Salvador-BA, Barbacena-MG, Rio de Janeiro-RJ, SEREP-SP, Campo Grande-MS, Guaratinguetá-SP, São José dos Campos-SP, Pirassununga-SP, SEREP-CO, Canoas-RS, Santa Maria-RS, SEREP-BR, Brasília-DF, SEREP-MN, Boa Vista-RR, Manaus-AM e Porto Velho-RO.

Edital 2

O edital oferta 385 vagas para incorporação de médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários. Poderão participar candidatos de ambos os sexos, desde que tenham idade de até 40 anos. Os candidatos poderão optar entre as áreas de anestesiologia, anatomia patológica, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, cirurgia plástica, dermatologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia e obstetrícia, infectologia, medicina intensiva, mastologia, medicina da família e comunidade, medicina do trabalho, neurologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia, pediatria, psiquiatria, radiologia e reumatologia.

Também há chances para cirurgia e traumatologia bucomaxilo faciais, clínica geral ondontlógica, endodontia, implantodontia, odontogeriatria, odontologia para pacientes com necessidades especiais, odontopediatria, ortodontia, prótese dentária, periodontia, radiologia odontológica e imaginologia, farmácia bioquímica, farmácia hospitalar, farmácia industrial, manipulação e farmácia oncológica e medicina veterinária.

Edital 3

A oferta é para 134 vagas para profissionais de nível superior nas áreas de administração, análise de sistemas, arquitetura, arquivologia, capelão católico, ciências contábeis, economia, educação física, enfermagem, engenharia - civil, da computação, elétrica, mecânica, de minas e de telecomunicações, fisioterapia, fonoaudiologia, musicoterapia, nutrição, pedagogia, psicologia - clínica, educacional e organizacional e do trabalho, relações públicas, serviço social, serviços jurídicos e terapia ocupacional.

Edital 4

As vagas para área do magistério nas áreas de biologia, educação física, educação religiosa, física, geografia, história, língua inglesa, filosofia, matemática, sociologia, língua portuguesa, direito, sistemas de informação, química, relações internacionais, administração e estatística. De acordo com o edital, não será divulgado o número de vagas pois o quantitativo poderá ser modificado ou suprimido, a qualquer tempo, de acordo com as necessidades e a disponibilidade de vagas nas Organizações Militares.

