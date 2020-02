Aeronáutica abre concurso com 220 vagas para formação de sargentos

(foto: Divulgação/FAB)





Os interessados poderão se inscrever pelo site da Aeronáutica de 17 de fevereiro até 18 de março. O valor da taxa é de R$ 60. O Curso de Formação é ministrado sob regime de internato militar na EEAR, em Guaratinguetá/SP, com duração aproximada de dois anos e abrange instruções nos Campos Geral, Militar e Técnico-Especializado.

Para participar é preciso ser voluntário, ser brasileiro, ter concluído o nível médio e não ter menos de 17 (dezessete) anos e nem completar 25 (vinte e cinco) anos de idade até 31 de dezembro do ano da matrícula.





Fases





A seleção será realizada por:





Provas Escritas;

Inspeção de Saúde (INSPSAU);

Exame de Aptidão Psicológica (EAP);

Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF);

Procedimento de Heteroidentificação Complementar; e

Validação Documental.





A prova escrita contará com disciplinas de língua portuguesa, língua inglesa, matemática e física. A prova será realizada nas localidades de Brasília/DF, Belém/PA, Recife/Jabotão dos Guararapes/PE, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Canoas/RS e Manaus/AM.

lançou o edital do concurso público para ingresso no Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica (CFS 1/2021). São 220 vagas para as áreas de equipamento de voo, mecânico de aeronaves, material bélico, guarda e segurança e controle de tráfego aéreo. Do total de vagas, 176 serão para ampla concorrência e 44 para candidatos negros.