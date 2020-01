BRB convoca primeira turma de aprovados em concurso público

(foto: Ana Rayssa/CB/D.A Press) O Banco de Brasília BRB publicou a convocação da primeira turma de aprovados nos concursos de 2019 para os cargos de escriturário (nível médio e porta de entrada para a carreira bancária), advogado, analista de TI e engenheiro de segurança do trabalho. Desde 2013, o banco não realizava concurso público. A informação foi divulgada na edição desta sexta-feira (31/1) do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).





De acordo com o banco, na primeira etapa serão chamados 41 aprovados, sendo 20 escriturários, 12 analistas de TI, oito advogados e um engenheiro do trabalho.





Todos os convocados na publicação devem se apresentar na sede do BRB (Setor Bancário Sul, Bloco E, Edifício Brasília) no próximo dia 10 de fevereiro, às 15h, para tratar as admissões.





“A chegada da primeira turma de aprovados será de extrema importância para que, juntos, possamos atuar nesse sentido. O BRB é o lugar certo para se estar.”, destacou o presidente da instituição, Paulo Henrique Costa.





Os salários dos aprovados variam de R$ 3.342,26 (escriturários com carga horária de 30 horas semanais) a R$ 20.372,44 (advogados com carga horária de 40 horas semanais). Para analistas de TI e engenheiro de segurança do trabalho, a remuneração é, respectivamente, de R$ 8.021,67 e R$ 11.517,35. O Instituto Americano de Desenvolvimento ( Iades ) foi o organizador.