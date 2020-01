Até R$ 15,9 mil: CRO/DF e outros três concursos abrem e fecham inscrições

(foto: Divulgação/Prefeitura de Lagoa do Piauí) Nesta quarta-feira (29/1), quatro concursos e seleções públicas abrem e fecham suas inscrições. Ao todo, estão sendo ofertadas 61 vagas para cargos de nível médio e superior. Os aprovados receberão remunerações que variam de R$ 2.458,15 a R$ 15.906,20! As oportunidades são para o Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (CRO/DF), Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP), Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e a Prefeitura Municipal de Chopinzinho, no Paraná.





Abertura

CAU/SP

São 34 vagas para assistente técnico administrativo, analista administrativo, analista contábil, analista de comunicação, analista de gestão de pessoas, analista de gestão financeira, analista de tecnologia da informação e comunicação, analista executivo, agente de fiscalização e analista técnico em arquitetura e urbanismo.





Os aprovados receberão remunerações variando de R$ 2.832,11 a R$ 8.842,28, além dos benefícios de auxílio alimentação de R$ 376, auxílio refeição de R$ 37,60 por dia, vale transporte e assistência médica. As inscrições podem ser realizadas até 6 de março e as taxas variam entre R$ 56,50 e R$ 82,20. Saiba mais!

Iapen

Também abrindo as inscrições, o Instituto oferta 16 vagas para os cargos de técnico em enfermagem, microscopista, auxiliar de farmácia, auxiliar de saúde bucal, enfermeiro, farmacêtico, fisioterapeuta, cirurgião dentista, médico e nutricionista. Os aprovados receberão remunerações de R$ 2.458,15 a R$ 10.298,95.





Confira! Os interessados poderão se inscrever de 29 de janeiro até 20 de fevereiro. As taxas serão de R$ 42 para nível médio e R$ 63,50 para nível superior. A seleção será realizada por prova objetiva, prova de títulos e investigação criminal.

Encerramento

CRO/DF Encerra às 23h59 desta quarta-feira (29/01) as inscrições do concurso do Conselho, que ferta nove vagas para o cargo de fiscal, com lotação para Brasília/DF. A taxa é de R$ 55 e deve ser paga até 30 de janeiro de 2020. A remuneração será de R$ 3.500, além dos acréscimos de auxílio refeição de R$ 24,15 por dia trabalhado, auxílio alimentação de R$ 651, auxílio saúde (médico, hospitalar e odontológico), auxílio transporte, auxílio creche de R$ 483 e auxílio educação. Veja aqui!

Chopinzinho/PR

A seleção oferta duas vagas imediatas e formação de cadastro reserva para médico ESF temporário, com salário base de R$ 15.906,20, além de adicional de atividade insalubre e auxílio alimentação de R$ 175. As inscrições da seleção podem ser realizadas até as 17h de 29 de janeiro. De acordo com o edital, não será cobrada taxa de inscrição. Mais sobre a seleção!

* Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco