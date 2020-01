Até R$ 33,6 mil: concursos para carreira policial e militar ofertam 2.551 vagas

(foto: Jackson Mendes/Exército Brasileiro)





Aeronáutica

Saiba mais! Estão sendo ofertadas 156 vagas para o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica (EAGS). As inscrições devem ser realizadas até 12 de fevereiro e o valor da taxa de inscrição será de R$ 60. Os candidatos interessados poderão optar entre as especialidades de eletrônica, administração, enfermagem, eletricidade, informática, laboratório, obras, pavimentação, radiologia e topografia.



Marinha I

Confira! O Comando de Pessoal de Fuzileiros Navais da Marinha está ofertando 960 vagas para admissão ao curso de formação de soldados fuzileiros navais. As inscrições poderão ser feitas de 19 de fevereiro a 20 de março, pelo site. A taxa custa R$ 25. Os candidatos serão avaliados por exame de escolaridade, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, avaliação psicológica, teste de aptidão física de ingresso, verificação de documentos e procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração para os candidatos negros autodeclarados pretos ou pardos.





Marinha II

Ofertando 66 vagas para primeiro-tenente, a Marinha oferta a seleção com chances para o Corpo de Engenheiros, o quadro de cirurgião dentista, quadro de apoio à saúde e o quadro de médicos. As remunerações podem chegar a R$ 11 mil. As inscrições poderão ser feitas de 9 a 23 de março. A taxa custa R$ 126. Veja aqui as especialidades de cada cargo!





Marinha III

Estão abertas as inscrições do concurso público da Marinha do Brasil que oferta 900 vagas para admissão de aprendizes-marinheiros, que podem ter remunerações variando de R$ 1.108,53 a R$ 1.950, a depender da graduação. Os interessados podem se inscrever até 3 de fevereiro de 2020. O valor da taxa de inscrição será de R$ 25. Saiba mais sobre os requisitos necessários!





MPM

Também estão abertas as inscrições do concurso do Ministério, que oferta seis vagas para o cargo de promotor de Justiça Militar e subsídio de R$ 33.689,11. As inscrições poderão ser realizadas até 19 de fevereiro, com taxa de R$ 250. A seleção dos candidatos será realizada por prova escrita objetiva, provas escritas subjetivas, provas orais, prova prática e avaliação de títulos. Confira!





PCDF

São 300 vagas para escrivães e os interessados podem se inscrever até as 18h de 10 de fevereiro. A taxa é de R$ 199. O salário inicial é de R$ 8.698,78 e poderão participar candidatos com graduação em qualquer área de formação e Carteira Nacional de Habilitação, na categoria "B" ou superior. Veja aqui as fases do concurso!





TJM SP

Ao todo serão ofertadas três vagas para provimento imediato, além de formação de cadastro de reserva para os cargos de técnico em comunicação e processamento de dados judiciário – desenvolvedor e analista em comunicação e processamento de dados judiciário – analista de dedes. Os salários variam de R$ 5.930,73 a R$ 6.686,22. Os interessados podem se inscrever até 2 de março de 2020 e as taxas variam entre R$ 56,50 e R$ 82,20. Saiba mais!

PMMG





A PM está com o concurso aberto com oferta de 160 vagas para o Curso de Formação de Oficiais. A remuneração básica inicial para o Cadete do 1º ano do curso de formação é de R$ 5.769,42. As inscrições deverão ser realizadas no período entre 5 de fevereiro a 6 de março de 2020. A seleção será realizada por provas de conhecimentos (objetiva e dissertativa), avaliações psicológicas, Avaliação Física Militar (AFM) e exames de saúde (preliminares e complementares), exame toxicológico, prova oral e prova de títulos. Veja aqui!

Fórum CW! O que você achou da notícia? Comente no

* Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco

Os concurseiros que estão interessados em ingressar em cargos para atuar em áreas policiais ou militares devem se atentar: estão abertos oito concursos públicos que ofertam ao todo, 2.551 vagas. As chances são para a Aeronáutica, Marinha, Ministério Público Militar (MPM), Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo (TJM SP). As remunerações variam de R$ 1.108,53 a R$ 33.689,11. Confira abaixo!