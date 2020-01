TJDFT tem resultado provisório na avaliação de títulos divulgado

(foto: Vinicius Cardoso Vieira/Esp.CB/D.A Press)





Os candidatos podem conferir o resultado na seguinte ordem: modalidade de outorga, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota provisória na avaliação de títulos.





Os candidatos poderão ter acesso ao espelho de avaliação de títulos e interpor recursos contra o resultado provisório na avaliação de títulos, das 9h de 24 de janeiro às 18h de 25 de janeiro, pelo site do Cebraspe. De acordo com a publicação, o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.





O recurso não pode conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que identifique seu autor, sob pena de ser preliminarmente indeferido. O edital de resultado final na avaliação de títulos e no concurso público será publicado no Diário Oficial da União na data provável de 7 de fevereiro.

Sobre o concurso do TJDFT

O concurso oferece quatro vagas para provimento ou remoção na atividade extrajudicial de notas e de registro. Para participar, é necessário que o candidato tenha diploma registrado em direito, ou ter exercido, por dez anos, função em serviços notariais ou de registros, completados antes da primeira publicação do edital. Os candidatos ainda serão avaliados por prova oral e avaliação de títulos.





