Tribunal de Justiça do RN abre edital para nível médio e superior

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN) (foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de Upanema-RN)





As oportunidades são para os cargos de administrador de sites (web master), técnico de suporte sênior, coordenador técnico de atendimento e suporte, analista de sistemas sênio e analista de suporte pleno - infraestrutura e banco de dados.





As jornadas de trabalho serão de 40 horas semanais para receber remunerações que variam de R$ 2.676,61 a R$ 5.520,16. Além da remuneração também haverá o acréscimo de auxílio alimentação de R$ 1.400 e auxílio saúde, que varia de R$ 800 a R$ 1.200, a depender da idade do candidato aprovado.





Inscrição e fases

As inscrições podem ser realizadas de 27 de janeiro a 4 de fevereiro, pelo site do Núcleo Permanente de Concursos (Comperve), banca organizadora da seleção . Estarão isentos da taxa de inscrição candidatos doadores de sangue, doadoras de leite materno e se eleitor, convocado e nomeado, que prestou serviço à Justiça Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte.





A primeira etapa será realizada por prova objetiva com disciplinas de língua portuguesa, Lei de organização judiciária e conhecimentos específicos de cada cargo. Serão classificados para a segunda etapa, de análise profissional específica, os candidatos que obtiverem, pelo menos, 50% de acertos das questões válidas da prova objetiva.

FórumCW! Curtiu o novo edital? Comente no

* Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco

Um novo processo seletivo simplificado foi lançado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte ( TJRN ) e oferta 33 vagas, sendo 29 para ampla concorrência e quatro vagas reservadas para candidatos com deficiência. O Núcleo Permanente de Concursos ( Comperve ) é a banca organizadora responsável pela seleção.