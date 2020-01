Multinacional abre 1.500 vagas, inclusive para Minas Gerais

A abertura de novas vagas está alinhada ao crescimento da empresa no Brasil (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



A Verisure, empresa do mercado de alarmes e monitoramento na Europa, presente em 16 países, com cerca de 17 mil colaboradores e mais de 3 milhões de clientes no mundo, acredita que 2020 será um excelente ano, até melhor que em 2019, quando atingiu o número de 100 mil clientes no Brasil e foram abertas filiais em Brasília, Goiânia e Porto Alegre; e uma segunda nas cidades de Belo Horizonte e Curitiba.



Uma prova disso é que a companhia pretende abrir 1.500 vagas nos próximos meses, 26% a mais do que o número de vagas abertas em 2019.





Com mais de 25 anos de experiência no setor, atualmente a Verisure ( https://alarme.verisure.com.br/ ) protege mais de dois milhões de residências e empresas em todo o mundo e oferece produtos e serviços de segurança com a mais alta qualidade e tecnologia avançada.





"Na Verisure nos preocupamos com o desenvolvimento profissional das pessoas, oferecemos a oportunidade de crescimento na carreira, em um ambiente dinâmico, com clima agradável e trabalho em equipe. A abertura de novas vagas está alinhada ao crescimento da empresa no Brasil e esperamos ampliar ainda mais a presença da marca no mercado de segurança monitorada neste ano", afirma Mariana Maaze, da Verisure no Brasil.





A maioria das vagas oferecidas pela empresa é de vendedor externo: https://vagas.verisure.com.br/ .



Confira os requisitos exigidos e as vantagens de trabalhar na Verisure:





Vendedor externo

Principais responsabilidades:

- Prospectar novos clientes (PAP – porta a porta);

- Atender visitas geradas pela área de marketing e efetuar a venda;

- Garantir a entrega dos contratos de clientes dentro dos padrões e prazos estabelecidos.





Requisitos:





- Ensino médio completo;

- CNH válida;

- Veículo próprio;

- Conhecimento da área de vendas (diferencial).





Competências:





- Dinamismo para atender os clientes, garantindo a qualidade no serviço;

- Excelente habilidade de comunicação e negociação;

- Orientação a resultados, com comprometimento em fazer a diferença;

- Prestar um excelente atendimento ao cliente, demonstrando paixão em tudo que faz.





Oferecemos:

- Salário fixo + comissão e bonificação atrativos;

- Convênio médico e odontológico;

- Seguro de vida;

- Vale refeição;

- Auxílio combustível.