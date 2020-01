PCDF divulga cronograma de concurso e retifica edital para escrivão

(foto: Divulgação/SSP DF)

Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), desta segunda-feira (20/1), o cronograma com as datas prováveis das fases do concurso público de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal ( PCDF )!

As provas objetivas e discursivas estão previstas para serem realizadas em 15 de março de 2020, com resultados previstos para 23 de junho. Após resultado, os candidatos serão convocados para avaliação biopsicossocial que deve ocorrer em 28 de junho. Haverá depois a prova prática de digitação em 1º e 2 de agosto, com resultado previsto para 15 de setembro.





A próxima fase será a prova de capacidade física que será realizada entre 28 e 29 de novembro, seguida da avaliação psicológica em 17 de janeiro de 2021. A matrícula dos candidatos aprovados deverá ser feita em 25 e 26 de maio de 2021. O Curso de Formação irá ocorrer entre 8 de junho a 3 de julho de 2021 (inclusive aos sábados). O resulado final no curso de formação e no concurso será divulgado na data provável de 3 de agosto de 2021.

A publicação também divulga duas retificações dos testes que serão realizados para a prova de capacidade física. A partir de agora fica então estabeçecido que:





14.2.1 Será disponibilizado, para efeito de recurso, o registro da gravação do teste dinâmico de barra (sexo masculino), estático de barra (sexo feminino), flexão abdominal e meio-sugado (sexos masculino e feminino) e do teste de corrida de 12 minutos, conforme procedimentos disciplinados no edital de resultado provisório da prova de capacidade física.





14.2.1.1 A disponibilização da gravação dos testes visa, exclusivamente, a interposição de recursos, sendo proibido ao candidato realizar download das gravações dos testes e(ou) divulgá-las para fins não dispostos nos procedimentos de interposição de recursos, ainda que para uso próprio e sem fins lucrativos, sob pena de sua eliminação do concurso, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.





São 300 vagas para escrivães com salário inicial de R$ 8.698,78. Para participar é necessário nível superior em qualquer área de formação. O certame está sendo organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoçao de Eventos (Cebraspe) e as inscrições podem ser realizadas a partir das 10h de 22 de janeiro até as 18h de 10 de fevereiro. A taxa será de R$ 199. Confira aqui as fases do concurso!

Diário Oficial do Distrito Federal! As retificações podem ser conferidas no







Fórum CW! Curtiu as mudanças? Comente no







* Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco