Inscrições abertas para trabalho na Alemanha

Podem participar jovens de 18 a 27 anos com ensino médio completo, universitários ou recém-formados (foto: Kurious/Pixabay )



O AFS Intercultura Brasil está com inscrições abertas, até o dia 31 de janeiro, para bolsas parciais de intercâmbio de trabalho voluntário na Alemanha. Podem participar jovens de 18 a 27 anos, que tenham conhecimento do idioma alemão (mínimo nível A2), ensino médio completo, universitários ou recém-formados.



Serão selecionados oito jovens, que vão embarcar em julho e agosto deste ano, para intercâmbio com duração de 12 meses. Eles vão trabalhar com recreação infantil, cuidado com idosos ou pessoas com necessidades especiais, conservação de fazendas ecológicas e parques nacionais.



Os selecionados terão alimentação e alojamento, ajuda de custo (mínimo de 100 euros por mês), 20 dias de férias, 25 dias de seminários e orientação distribuídos ao longo do programa, além de 200 euros para frequentar um curso de alemão.



A inscrição é gratuita e pode ser feita no site do AFS Brasil. Esta é a sexta edição do programa de bolsas parciais, iniciativa do AFS Brasil e do AFS Intercultura Alemanha.



O foco é promover trabalho voluntário, aprendizagem mútua e intercâmbio intercultural.



Sobre o AFS

Com sede em Nova York, presente em mais de 60 países e 105 anos de existência, o AFS – uma ONG sem fins lucrativos – está no Brasil desde 1956. Já enviou e recebeu cerca de 14 mil intercambistas, em parceria com cerca de 400 escolas.



Hoje, conta com quase mil voluntários que formam a rede de atuação em mais de 100 cidades do Brasil, onde possibilitam a realização de programas e desenvolvem as atividades que apoiam as experiências interculturais de todos os envolvidos.