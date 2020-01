Até R$ 7,5 mil! CFO encerra inscrições de 125 vagas para Brasília

(foto: CFO/Divulgação)





São 125 vagas ofertadas para os cargos de agente operacional, técnico administrativo, técnico arquivo, administrador, procurador jurídico e contador. Todas as oportunidades são para lotação em Brasília, DF. Os salários variam de R$ 2.000 a R$ 7.500, além dos acréscimos de:





Auxílio alimentação (R$ 1.180 por mês);

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Vale transporte.





Saiba mais! Os candidatos serão avaliados por prova objetiva e discursiva. O concurso tem validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Mais oportunidades no DF





O tão esperado concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) teve o edital publicado e oferta 300 vagas para escrivães. O salário inicial é de R$ 8.698,78 e o Cebraspe é a banca organizadora responsável pelo certame. As inscrições podem ser realizadas a partir das 10h de 22 de janeiro de 2020, até as 18h de 10 de fevereiro de 2020. O valor da taxa de participação é de R$ 199.





Os candidatos serão avaliados por prova objetiva, discursiva e prática de digitação, exames biométricos, avaliação médica, prova de capacidade física, avaliação psicológica, sindicância da vida pregressa e investigação social. Saiba mais!

Encerram nesta terça-feira (7/1) as inscrições da seleção pública do Conselho Federal de Odontologia (CFO)! Os interessados poderão se inscrever até as 23h59 pelo site do Instituto Quadrix , banca organizadora do certame. As taxas variam entre R$ 65 e R$ 85 e deverão ser pagas até 8 de janeiro.