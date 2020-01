Até R$ 9,6 mil: UnB abre três editais com vagas para professores

(foto: Vinicius Cardoso/Esp.CB/D.A Press) A Universidade de Brasília (UnB) está com três concursos públicos abertos com vagas para contratação de professores de magistério superior. Há chances para áreas de estatística, enfermagem e administração. Os salários vão de R$ 3.522,21 e R$ 9.616,18.





Para concorrer, é necessário ter gradução e doutorados nas áreas exigidas.





Interessados devem se inscrever até 24 de janeiro, exclusivamente por meio da internet, no site da seleção. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 88,05 e R$ 240,40.





Os candidatos serão avaliados por meio de provas discursiva, oral para apresentação de memorial, didática e de títulos.





O prazo de validade dos concursos será de um ano, contado da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Cargos e nomeações

Professor de Magistério Superior (Adjunto “A” / Nível 1 / Classe A)

Área de Conhecimento: Estatística

As áreas ou subáreas do conhecimento têm por base as constantes da Tabela das Áreas do Conhecimento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científicoo e Tecnológico (CNPq), ou da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), vigentes à data de publicação do edital do concurso.

Requisito Básico: Doutorado em Estatística ou áreas afins.

Departamento de Lotação: Departamento de Estatística - EST.

Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva - DE.

Vagas: 01 vaga.





Professor de Magistério Superior (Adjunto “A” / Nível 1 / Classe A)

Área de Conhecimento: Administração financeira.

As áreas ou subáreas do conhecimento têm por base as constantes da Tabela das Áreas do Conhecimento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), ou da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), vigentes à data de publicação do edital do concurso.

Requisito Básico: Graduação em administração, economia, contabilidade, ciências atuariais, engenharias, ciência da computação, matemática ou estatísticaca e Título de Doutor em administração ou áreas afins ou Título de Doutor em estatística.

Departamento de Lotação: Departamento de Administração - ADM.

Regime de Trabalho: Tempo Parcial (TP-20 horas semanais).

Vagas: 01.





Professor de Magistério Superior (Adjunto “A” / Nível 1 / Classe A)

Área de Conhecimento: Enfermagem Médico-Cirúrgica.

As áreas ou subáreas do conhecimento têm por base as constantes da Tabela das Áreas do Conhecimento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), ou da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), vigentes à data de publicação do edital do concurso.

Requisito Básico: Graduação em Enfermagem e Doutorado na área de Enfermagem ou áreas afins.

Departamento de Lotação: Departamento de Enfermagem.

Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva - DE.

Vagas: 01 vaga.