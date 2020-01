Para todos os gostos: veja lista completa de concursos abertos e previstos para 2020

(foto: CB/D.A Press )





Apesar das discussões sobre reformas e mudanças que podem afetar os concursos públicos, especialistas dizem que 2020 será um ano de muitas oportunidades para quem deseja entrar no serviço público. E que não há motivos para grandes preocupações. Segundo eles, muitos órgãos possuem alto deficit de servidores, o que deve garantir a abertura de seleções em diversas áreas, como nas carreiras policiais e fiscais e em tribunais, que estão sempre na mira dos concurseiros.





Um dos maiores destaques para o próximo ano é, sem dúvidas, o concurso público do Senado Federal. A Casa foi autorizada a abrir 40 vagas para cargos efetivos de técnicos, advogados e analistas. Os salários podem chegar a R$ 32.020. Além disso, há certames na capital federal que aguardam apenas a publicação do edital, como o da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que vai oferecer 1,8 mil vagas para agentes. Uma seleção para escrivães está aberta.





Assim, de acordo com Marco Antônio Araújo Junior, vice-presidente da Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos (Anpac), 2020 promete concursos para todos os gostos. “Enquanto o Executivo federal pode demonstrar uma diminuição no número de concursos, com exceções nas carreiras policiais, no Judiciário, será diferente e as expectativas são de boas vagas. Estamos notando possibilidades de abertura de concursos em tribunais regionais federais e eleitorais, por exemplo. Além disso, algumas cortes trabalhistas devem promover seleções”, diz.





O especialista destaca que há previsão de novas seleções para judiciários estaduais. Isso porque existe autonomia entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o que garante que cada um possa abrir concurso público independentemente do arrocho no governo federal. Além disso, há expectativa de certames municipais. “Como 2020 é um ano de eleição municipal, o primeiro semestre deve trazer muitas aberturas nessa esfera”, acrescenta.





Otimismo

Araújo explica que a reforma administrativa proposta pelo governo Bolsonaro pode impactar os futuros concursos. A perda da estabilidade, no entanto, não deve passar, segundo ele. “A questão da estabilidade não é exatamente da maneira que está sendo falada e que tem assustado as pessoas. O que pode haver é uma análise de meritocracia. Isso, no meu ponto de vista, é bastante positivo. O critério de meritocracia para permanência do funcionário no serviço público é interessante. O servidor tem que apresentar bons resultados, como acontece na iniciativa privada. Isso já deveria permear as carreiras públicas”, sustenta.





Sobre a redução de salários de entrada, outra proposta da reforma, Araújo também está otimista. “O que deve ocorrer é uma reestruturação de carreiras e criação de novos cargos. Mas isso não é o suficiente para impactar a característica principal do concurso público, que são bons vencimentos e estabilidade, obviamente dentro do critério de competência de habilidades e serviços prestados”, diz.





A mesma opinião é compartilhada por Gabriel Granjeiro, presidente do Gran Cursos Online, que acredita que a máquina pública e o formato federativo do Brasil contribuem para que sempre existam concursos públicos. “Nós precisamos de servidores nas mais diversas áreas, porque não é possível um país sem policiais, sem técnicos, sem delegados, sem juízes. Esses concursos estão saindo e vão continuar. Ainda teremos muitas chances em 2020”, ressalta.





Para Granjeiro, os debates em torno da reforma, que levantam questionamentos acerca da estabilidade, número de vagas e reestruturação de carreira dos servidores, não devem gerar preocupações aos concurseiros. “O governo faz propostas agressivas de reformas para depois ter como negociar. Mesmo se houver mudanças em relação à progressão de carreira e outros aspectos, o serviço público sempre será essencial”, diz.





Como o país começa a apresentar sinais de melhora na economia, o especialista assegura que 2020 trará boas oportunidades. “Existem órgãos que estão sem concurso há muito tempo, alguns muito importantes para a União. Ou seja, o governo vai precisar abrir seleções para certas áreas não entrarem em colapso, como o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis)”, estima.





Longo prazo

Granjeiro ressalta que o concurseiro deve ter em mente que o projeto de aprovação vem em médio e longo prazos e que é preciso olhar para todos os lados em busca de oportunidades em uma cidade vizinha ou até mesmo em outro estado. “Em 2020, serão fortes as áreas policiais, de arrecadação e também de prefeituras, em diversas localidades. E essas são áreas de muitas vagas e ótimas seleções de entrada, para iniciar carreira. Há prefeituras com salários excelentes, com ótimos cargos, que podem pagar até mais que os estados e o Distrito Federal”, pontua.





As reformas e mudanças que porventura venham a ocorrer não serão capazes de colocar cargos públicos nos mesmos patamares de empregos da iniciativa privada, acredita o presidente do Gran Cursos Online. “No mercado, o funcionário pode ser demitido a qualquer hora, por qualquer motivo. O servidor público sempre vai ter uma estabilidade maior pela natureza dos serviços. Isso traz conforto, o que torna a carreira muito mais atrativa”, finaliza.





DISTRITO FEDERAL





Polícia Civil do DF

Situação: autorizado

Vagas: 1.800 para agentes

Banca: a definir

Salário: R$ 8.698,78





Tribunal de Contas do DF

Situação: previsto

Vagas: 12 vagas para auditor, procurador e auditor de controle externo

Banca: Cebraspe

Salários: R$ 18.938,23 a R$ 28.947,55





Adasa

Situação: autorizado

Vagas: 75 para técnicos e reguladores

Salários: R$ 4.000 mil e R$ 9.200





Procon-DF

Situação: Em estudo

Vagas: carreira de atividades de defesa do consumidor





Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

Situação: em estudo









NACIONAL





Senado Federal

Situação: autorizado

Vagas: 40 para técnicos, advogado e analistas

Salários: R$ 18.591,18 a R$ 32.020,77

Banca: a definir





IBGE

Situação: autorizado

Vagas: 225.678 para agente censitário supervisor e recenseador

Banca: a definir

Salário: a definir





Ministério da Justiça e Segurança Pública

Situação: autorizado

Vagas: 35 engenheiros, analistas e cientistas

Banca: a definir

Salário: a definir





Polícia Rodoviária Federal

Situação: previsto (anunciado por Bolsonaro)

Vagas: 1.000 para policiais rodoviários

Banca: a definir

Salário: R$ 9.473,57





Departamento Penitenciário Nacional (Depen)

Situação: autorizado

Vagas: 309 vagas para agente de execução penal e especialista em assistência à execução penal

Banca: a definir

Salário: até R$ 5,2 mil









POLÍCIAS





Polícia Civil do Rio de Janeiro

Situação: autorizado

Vagas: 864 para inspetores, investigadores, legistas, técnicos, peritos, auxiliares e delegados

Banca: a definir

Salário: a definir





Polícia Militar do Rio de Janeiro

Situação: autorizado

Vagas: 67 vagas para cabo e áreas da saúde

Banca: a definir

Salários: a definir





Polícia Civil do Paraná

Situação: autorizado

Vagas: 400 vagas para delegados, investigadores e papiloscopistas

Banca: a definir

Salário: a definir





Polícia Civil do Pará

Situação: autorizado

Vagas: 1.495 vagas para delegados, escrivães, investigadores e papiloscopistas

Banca: a definir

Salário: a definir





Polícia Militar de Tocantins

Situação: autorizado

Vagas: mais de 1 mil

Banca: a definir

Salário: a definir









TRIBUNAIS





Tribunal de Justiça de Goiás

Situação: autorizado

Vagas: juiz substituto

Banca: FCC

Salário: a definir





Tribunal de Justiça de Pernambuco

Situação: autorizado

Vagas: juiz substituto

Banca: a definir

Salário: a definir





Tribunal de Justiça do Pará

Situação: autorizado

Vagas: a definir

Banca: Cebraspe

Salários: a definir





Tribunal de Justiça de Santa Catarina

Situação: autorizado

Vagas: 2 e cadastro reserva para analistas, técnicos, médicos, psicólogos e assistentes

Banca: FCC

Salários: R$ 3.856 a R$ 6.639,06





Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

Situação: autorizado

Vagas: 100 para técnicos e analistas

Banca: a definir

Salário: a definir





Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

Situação: autorizado

Vagas: técnicos e analistas

Banca: a definir

Salários: R$ 4.712,55 a R$ 5.639,73





Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte

Situação: autorizado

Vagas: 33 vagas para área de tecnologia da informação

Banca: a definir

Salários: R$ 2.676,61 a R$ 5.520,16





Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina

Situação: autorizado

Vagas: auditor-fiscal de controle externo

Banca: a definir

Salário: a definir





Tribunal de Contas do Rio de Janeiro

Situação: previsto

Vagas: 40 vagas para analistas de controle externo

Banca: Cebraspe

Salário: a definir









CONSELHOS





Conselho Regional de Nutricionistas da 8ª Região (CRN8)

Situação: autorizado

Vagas: Técnicos em nutrição e dietética

Banca: Instituto Quadrix

Salário: a definir





Conselho Regional dos Representantes Comerciais de Minas Gerais (Core/MG)

Situação: autorizado

Vagas: a definir

Banca: Iuds

Salário: a definir





Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CRO/SP)

Situação: autorizado

Vagas: a definir

Banca: RBO Serviços Públicos

Salário: a definir





Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná (Core/PR)

Situação: autorizado

Vagas: a definir

Banca: Instituto Quadrix

Salário: a definir





Inscreva-se

Confira as seleções que já estão abertas. Fique atento aos prazos





DISTRITO FEDERAL

Vagas: 300 para escrivães

Banca: Cebraspe

Salário: R$ 8.698,78

Inscrições: 22 de janeiro a 10 de fevereiro





Vagas: 165 para auxiliar, assistente e fonoaudiólogo

Banca: Instituo Quadrix

Salários: R$ 1.461,58 a R$ 3.816,00

Inscrições: Até 7 de janeiro





Vagas: 125 vagas para agentes, técnicos, administradores, procurador jurídico e contador

Banca: Instituo Quadrix

Salários de R$ 2.000 a R$ 7.500

Inscrições: Até 7 de janeiro





Vagas: 100 vagas de analista e técnico

Banca: Cebraspe

Salários: R$ 4.720 e R$ 7.320

Inscrições: 3 a 20 de fevereiro





Vagas: 9 para fiscal

Banca: Instituto Quadrix

Salário: R$ 3.500

Inscrições: Até 13 de janeiro

OUTROS ESTADOS





Fundação Rio Saúde (RJ)

Vagas: 4.081

Banca: Instituo Consuplan

Salários: R$ 1.283,59 a R$ 6.442,08

Inscrições: Até 23 de janeiro





Prefeitura de Hidrolina (GO)

Vagas: 306

Banca: Ganzaroli

Salários: R$ 998 a R$ 2.000

Inscrições: 15 de janeiro a 6 de fevereiro





Prefeitura de Vila Velha (ES)

Vagas: 1.423

Banca: Ibade

Salários: R$ 998 a R$ 4.762,80

Inscrições: Até 19 de janeiro





Companhia de Docas do Pará

Vagas: 20

Banca: Instituto Consulplan

Salários: R$ 1.786,75

Inscrições: Até 12 de janeiro





CRF (PA)

Vagas: cadatro de reserva

Banca: Fundação Cetap

Salários: R$ 1.193,04 e R$ 2.015,86

Inscrições: Até 6 de fevereiro





CRF (MA)

Vagas: 40

Banca: Fundação Sousândrade

Salários: R$ 2.508 a R$ 5.287

Inscrições: 26 de março a 28 de abril





Secretaria de Saúde de Recife

Vagas: 695

Banca: Instituto AOCP

Salários: R$ 883,60 a R$ 5.991,99

Inscrições: Até 13 de janeiro





Seduc (AM)

Vagas: 2.868

Banca: Concursos Copec

Salários: R$ 4.349,50

Inscrições: Até 6 de janeiro





MPCE

Vagas: 30

Banca: Cebraspe

Salários: R$ 5,9 mil

Inscrições: 2 a 21 de janeiro





TJRS

Vagas: 45

Banca: FAURGS

Salários: R$ 25.851,96

Inscrições: 7 de janeiro a 5 de fevereiro





TJSP

Vagas: 3

Banca: Vunesp

Salários: R$ 5.930,73 a R$ 6.686,22

Inscrições: Até 2 de março

O ano de 2020 pode ficar registrado como um verdadeiro divisor de águas na história do funcionalismo brasileiro. Se depender das intenções da equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro, liderada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, benefícios como estabilidade e altos salários, que encabeçam a lista dos grandes chamarizes da carreira pública, devem sofrer drásticas reduções. Com isso, a forma como vemos a figura do servidor e, consequentemente, dos concursos públicos, poderá mudar radicalmente, tudo em nome da contenção de gastos públicos e do atual desequilíbrio fiscal da União.