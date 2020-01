MP do Ceará abre inscrições de concurso para técnicos e analistas

(foto: Divulgação/MPCE ) Foi dada a largada para os concurseiros interessados em ingressar no Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) se inscreverem para concorrer no novo concurso público divulgado pelo órgão! De acordo com o edital de abertura, estão em jogo 30 vagas de provimento imediato e formação de cadastro de reserva para analista e técnico ministeriais. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos ( Cebraspe ) é o organizador do certame e os salários vão até R$ 5,9 mil!





Os interessados devem se inscrever a partir das 10h desta segunda-feira (2/1) até 18h de 21 de janeiro. A taxa custa R$ 70 para nível médio e R$ 100 reais para candidatos de nível superior. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até 14 de fevereiro.





A seleção para os cargos compreenderá as seguintes fases:

a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

c) avaliação de títulos, de caráter classificatório, somente para o cargo de Analista Ministerial – todas as áreas.





As provas objetivas e a prova discursiva para os cargos de analista ministerial – todas as áreas terão a duração de quatro horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 8 de março, no turno da manhã.





Já as provas objetivas e a prova discursiva para o cargo de técnico ministerial terão a mesma duração e serão aplicadas no mesmo dia, só que no turno da tarde.





Todas as fases do concurso, para todos os candidatos, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, serão realizados na cidade de Fortaleza/CE.





Confira o edital de abertura

Sobre os cargos

, que exige nível médio, serão ofertadas 12 vagas mais cadastro de reserva, sendo nove para ampla concorrência, uma para candidatos com deficiência e duas para candidatos negros. A remuneração mensal é de

, composta por vencimento de R$ 2.935,08 e auxílio-alimentação de R$ 1.103,83. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais.





analista ministerial, sendo necessário possuir nível superior, serão 17 vagas mais cadastro de reserva, distribuídas nas áreas de administração, biblioteconomia, ciências contábeis, ciências da computação, direito, engenharia civil, psicologia e serviço social. A remuneração mensal é de R$ 5.919,42, composta por vencimento de R$ 4.815,59 e auxílio-alimentação de R$ 1.103,83. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais.



O Ministério está com as inscrições abertas do concurso público que oferta 44 vagas para promotor de justiça de entrância inicial. A remuneração inicial é de R$ 30.404,42. Os interessados poderão se inscrever somente até amanhã (3/1). A taxa custa R$ 280. Saiba mais aqui!

