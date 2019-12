Prefeitura em Goiás abre novo concurso ofertando mais de 480 vagas

Os aprovados exercerão jornadas de trabalho de 40 horas semanais para receber remunerações variando de R$ 1.800 a R$ 5.000. Os candidatos aprovados no cargo de médico irão exercer carga horária mínima de 16 horas mensais para receber remuneração de R$ 250 (hora).

Nível médio: agente administrativo, fiscal de obras, fiscal de tributos, fiscal de vigilância sanitária e monitor de creche

Nível médio/técnico: instrutor de informática e técnico em radiologia

Nível superior: arquiteto, assistente contábil, assistente jurídico, assistente social, auditor de controle interno, auditor fiscal, biólogo, biomédico, educador físico, enfermeiro plantonista, engenheiro - agrônomo, ambiental e civil, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico - cardiologista, ginecologista, pediatra, endocrinologista e médico plantonista, nutricionista, procurador municipal, professor de - educação física, física, história, inglês/português, artes, ciências e biologia, matemática, química e pedagogo e psicólogo

O período de inscrição abre à 0h de 3 de feveireiro de 2020 e os interessados poderão se inscrever pelo site do Itec até as 23h59 de 24 de fevereiro de 2020. As taxas irão variar entre R$ 120 para cargos de nível médio e técnico e R$ 190 para superior.