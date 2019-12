Até R$ 6,4 mil: Fundação Saúde do RJ abre seleção ofertando 4.081 vagas

(foto: Marcos Araujo/Fundação Saúde)





As lotações serão para as cidades de Humaitá, Gávea, Centro, Gamboa, Caju, Marechal Hermes, Taquara, Niterói, Jacarepaguá, Campo Grande, São Francisco Xavier, Lagoa, Bonsucesso, Ipanema e Andaraí. O Instituto Consulplan é a banca organizadora responsável pela organização do certame.





O prazo de validade do processo seletivo simplificado será de dois anos, contado da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado por uma única vez, a depender do órgão.





Cargos e remunerações





As chances serão para técnico de enfermagem, técnico de laboratório (análises clínicas), técnica em farmácia (hospitalar), técnico em saúde bucal, físico nuclear, engenheiro de segurança do trabalho, odontólogo, biólogo (análises clínicas), fonoaudiólogo, assistente social, psicólogo, famacêutico bioquímico, farmacêutico hospitalar, nutricionista e enfermeiro.





Também há chances para médicos nas especialidades de anestesiologia, arritmologista, cardiologista, cirurgião cardiovascular, cirurgião geral, cirurgião vascular, clínico geral/clínica médica, dermatologia, hematologia, hemoterapeuta, infectologista, intensivista, psiquiatra e radiologista/ultrassonografista.





As remunerações irão variar de R$ 1.283,59 a R$ 6.442,08 para os aprovados exercerem jornadas de trabalho também variando de 24 a 40 horas semanais.





Inscrição e fases





Os interessados poderão se inscrever a partir das 14h de 24 de dezembro de 2019 até as 16h de 23 de janeiro de 2020, pelo site do Instituto Consulplan . As taxas serão de R$ 70 para os cargos de nível técnico, R$ 80 para superior e R$ 110 para o cargo de médico.





A seleção será realizada por provas objetivas e avaliação de títulos. As provas objetivas serão realizadas nas cidades de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Niterói e Nova Iguaçu e contarão com disciplinas de português, conhecimentos sobre SUS e conhecimentos específicos.

Foi publicado nesta segunda-feira (23/12) o edital do novo processo seletivo simplificado da Fundação Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (FSERJ)! Ao todo, estão sendo ofertadas 4.081 vagas, sendo 618 para contrato imediato e 3.463 para formação de cadastro reserva.