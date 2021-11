Enem 2021: tudo o que você precisa saber sobre o pós-prova

O cronograma com as datas é de grande importância aos candidatos que prestaram essa edição da prova (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) EM e Portal Uai, ao longo de mais um ano, resolveram unir forças para divulgar o cronograma com as datas de grande importância aos candidatos que prestaram essa edição da prova. O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio 2021 (Enem), além de trazer à tona as questões de Matemática e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, traz também um sentimento de ansiedade pelo resultado oficial do exame aplicado nos dias 21 e 28 de novembro. Pensando em minimizar a ansiedade dos candidatos, a Rede Chromos de Ensino - Líder em aprovação na UFMG , em parceria com o, ao longo de mais um ano, resolveram unir forças para divulgar o cronograma com as datas de grande importância aos candidatos que prestaram essa edição da prova.

• 28 de novembro: publicação, a partir das 18h00, das respostas do 2º dia de prova com todas as questões em vídeo.

• 28 de novembro Live com os professores do Chromos, repercutindo o 2º dia de provas, a partir das 20h00.

• 29 de novembro: confira o gabarito completo com todas as questões comentadas do 1º e do 2º dia de provas, através do chromos.com.br/enem

• 01 de dezembro: previsão de divulgação do gabarito oficial do ENEM 2021 pelo Inep.

• Março 2022: Divulgação do resultado oficial do Enem 2021 pelo Inep.

Chromos Colégio e Pré, também realizará uma live em seu canal oficial, youtube.com/redechromos a partir das 20h, com os comentários dos especialistas sobre a prova.





