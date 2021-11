Enem 2021: UNE denuncia prédios vazios e poucos candidatos fazendo provas

A edição deste ano do Enem é realizada em meio a uma crise envolvendo servidores do Inep e o governo Bolsonaro. Em 8 de novembro, 29 funcionários do instituto pediram exoneração ou dispensa do cargo em comissão ou função comissionada para os quais foram designados como titulares ou substitutos.Os funcionários denunciaram que os pedidos se deram por conta da 'fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima do Inep' e afirmam que 'não se trata de posição ideológica ou de cunho sindical'.Já na sexta-feira (19/11), a Associação de Servidores do Inep (Assinep) divulgou um dossiê que reúne acusações de assédio e 'possível intervenção e risco ao sigilo' na prova do Enem 2021. Os documentos foram entregues a entidades e órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Controladoria-Geral da União (CGU).Também na última semana, em conversa com a imprensa, em Dubai, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que o 'Enem agora começa a ter a cara do governo' . Ele negou política de estado para educação e disse que as redações e provas são 'voltadas para aprendizado'.